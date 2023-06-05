05 июня 2023

Пермские пожарные закупают комплектующие для беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, беспилотник, бпла, дрон
Цена контракта на закупку комплектующих для БПЛА — более 130 тысяч рублей Фото:

Главное управление МЧС России по Пермскому краю объявило конкурс на поставку комплектующих для беспилотных летательных аппаратов. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 136 тысяч рублей. Техзадание опубликовано в сервисе «Сбербанк-АСТ».

«Наименование объекта закупки — поставка комплектующих и принадлежностей для беспилотных авиационных систем для нужд ГУ МЧС России по Пермскому краю. Цена контракта — 136,5 тысячи рублей», — указано в техзадании.

В списке комплектующих — взлетная площадка, антенна, ветроуказатель, концентратор питания и анемометр для квадрокоптера модели DJI Phantom 4 Pro. Заявки на конкурс принимаются до 13 июня 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское ГУ МЧС объявило торги на поставку тренажеров для отработки действия при вскрытии дверей. Также ведомство решило закупить оборудование для тренировок с кувалдой.

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Главное управление МЧС России по Пермскому краю объявило конкурс на поставку комплектующих для беспилотных летательных аппаратов. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 136 тысяч рублей. Техзадание опубликовано в сервисе «Сбербанк-АСТ». «Наименование объекта закупки — поставка комплектующих и принадлежностей для беспилотных авиационных систем для нужд ГУ МЧС России по Пермскому краю. Цена контракта — 136,5 тысячи рублей», — указано в техзадании. В списке комплектующих — взлетная площадка, антенна, ветроуказатель, концентратор питания и анемометр для квадрокоптера модели DJI Phantom 4 Pro. Заявки на конкурс принимаются до 13 июня 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермское ГУ МЧС объявило торги на поставку тренажеров для отработки действия при вскрытии дверей. Также ведомство решило закупить оборудование для тренировок с кувалдой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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