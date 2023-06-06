06 июня 2023

В Екатеринбурге пропала пенсионерка, которая не ориентируется в пространстве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пенсионерка, скамейка, парк, бабушка, пенсия
По словам поисковиков, пенсионерка не ориентируется в пространстве Фото:

В Екатеринбурге полиция и волонтеры вышли на поиски пропавшей 69-летней Людмилы Скопиновой, которая не ориентируется в пространстве. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы с проседью, зеленые глаза. На момент пропажи была одета в голубую футболку, темно-синие брюки, на ногах были темно-синие кроссовки», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Также волонтеры отмечают, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Последний раз екатеринбурженку видели 6 июня, с тех пор женщина не выходила на связь. Если вы видели Людмилу или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (904) 544-72-24.

Фото:

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В Екатеринбурге полиция и волонтеры вышли на поиски пропавшей 69-летней Людмилы Скопиновой, которая не ориентируется в пространстве. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы с проседью, зеленые глаза. На момент пропажи была одета в голубую футболку, темно-синие брюки, на ногах были темно-синие кроссовки», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Также волонтеры отмечают, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Последний раз екатеринбурженку видели 6 июня, с тех пор женщина не выходила на связь. Если вы видели Людмилу или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (904) 544-72-24.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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