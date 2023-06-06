В Екатеринбурге пропала пенсионерка, которая не ориентируется в пространстве. Фото

07 июня 2023 в 00:56 Размер текста - 17 +

По словам поисковиков, пенсионерка не ориентируется в пространстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге полиция и волонтеры вышли на поиски пропавшей 69-летней Людмилы Скопиновой, которая не ориентируется в пространстве. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы с проседью, зеленые глаза. На момент пропажи была одета в голубую футболку, темно-синие брюки, на ногах были темно-синие кроссовки», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Также волонтеры отмечают, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Последний раз екатеринбурженку видели 6 июня, с тех пор женщина не выходила на связь. Если вы видели Людмилу или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (904) 544-72-24. Фото: официальный сайт поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге полиция и волонтеры вышли на поиски пропавшей 69-летней Людмилы Скопиновой, которая не ориентируется в пространстве. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы с проседью, зеленые глаза. На момент пропажи была одета в голубую футболку, темно-синие брюки, на ногах были темно-синие кроссовки», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Также волонтеры отмечают, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Последний раз екатеринбурженку видели 6 июня, с тех пор женщина не выходила на связь. Если вы видели Людмилу или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (904) 544-72-24.