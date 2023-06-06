06 июня 2023

Екатеринбуржцы напали на девочку, которая раскладывала листовки, чтобы заработать после смерти отца

© Служба новостей «URA.RU»
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Юргамыш. Курган, девушка, подросток, телефонный звонок
Девочке на заплатят денег, потому что она не доделала маршрут Фото:

В районе Академический екатеринбуржцы накинулись на 15-летнюю девочку, которая раскидывала листовки по почтовым ящикам на Сахарова, 93. У девочки отобрали пакет с брошюрами и выкинули его в мусорное ведро.

«Моя дочь вчера попыталась впервые сама заработать деньги. У нас погиб глава семьи, мы остались с ней вдвоем. И вот ребенок захотел заработать себе какую-то копеечку», — рассказала Е1.RU мама старшеклассницы. Девочку-подростка никуда не брали из-за возраста, поэтому она устроилась распространителем рекламных листовок.

Инцидент школьница записала на видео. После того как мужчина и женщина накинулись на нее, они все же вернули ей мешок с листовками. Девочку довели до слез, а маме она призналась, что работать больше не хочет. Кроме того, подростку отказались платить за этот день, потому что она не закончила маршрут.

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В районе Академический екатеринбуржцы накинулись на 15-летнюю девочку, которая раскидывала листовки по почтовым ящикам на Сахарова, 93. У девочки отобрали пакет с брошюрами и выкинули его в мусорное ведро. «Моя дочь вчера попыталась впервые сама заработать деньги. У нас погиб глава семьи, мы остались с ней вдвоем. И вот ребенок захотел заработать себе какую-то копеечку», — рассказала Е1.RU мама старшеклассницы. Девочку-подростка никуда не брали из-за возраста, поэтому она устроилась распространителем рекламных листовок. Инцидент школьница записала на видео. После того как мужчина и женщина накинулись на нее, они все же вернули ей мешок с листовками. Девочку довели до слез, а маме она призналась, что работать больше не хочет. Кроме того, подростку отказались платить за этот день, потому что она не закончила маршрут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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