Екатеринбуржцы напали на девочку, которая раскладывала листовки, чтобы заработать после смерти отца

07 июня 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Девочке на заплатят денег, потому что она не доделала маршрут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В районе Академический екатеринбуржцы накинулись на 15-летнюю девочку, которая раскидывала листовки по почтовым ящикам на Сахарова, 93. У девочки отобрали пакет с брошюрами и выкинули его в мусорное ведро. «Моя дочь вчера попыталась впервые сама заработать деньги. У нас погиб глава семьи, мы остались с ней вдвоем. И вот ребенок захотел заработать себе какую-то копеечку», — рассказала Е1.RU мама старшеклассницы. Девочку-подростка никуда не брали из-за возраста, поэтому она устроилась распространителем рекламных листовок. Инцидент школьница записала на видео. После того как мужчина и женщина накинулись на нее, они все же вернули ей мешок с листовками. Девочку довели до слез, а маме она призналась, что работать больше не хочет. Кроме того, подростку отказались платить за этот день, потому что она не закончила маршрут.

В районе Академический екатеринбуржцы накинулись на 15-летнюю девочку, которая раскидывала листовки по почтовым ящикам на Сахарова, 93. У девочки отобрали пакет с брошюрами и выкинули его в мусорное ведро. «Моя дочь вчера попыталась впервые сама заработать деньги. У нас погиб глава семьи, мы остались с ней вдвоем. И вот ребенок захотел заработать себе какую-то копеечку», — рассказала Е1.RU мама старшеклассницы. Девочку-подростка никуда не брали из-за возраста, поэтому она устроилась распространителем рекламных листовок. Инцидент школьница записала на видео. После того как мужчина и женщина накинулись на нее, они все же вернули ей мешок с листовками. Девочку довели до слез, а маме она призналась, что работать больше не хочет. Кроме того, подростку отказались платить за этот день, потому что она не закончила маршрут.