Екатеринбуржец рассказал о россиянине, которого растерзала акула

Екатеринбуржец: мужчина, которого в Египте растерзала акула, не заплывал глубоко

09 июня 2023 в 06:32 Размер текста - 17 +

Турист из Екатеринбурга приехал в Египет в день трагедии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Погибший 23-летний россиянин, которого на пляже Хургады растерзала акула, купался недалеко от берега и не заплывал глубоко. Об этом сообщил житель Екатеринбурга, который прилетел в Египет в день трагедии. «Погибший купался недалеко от берега, причем было мелко, до глубины нужно было еще постараться доплыть», — передает слова екатеринбуржца Е1.RU. По его словам, в Хургаде из-за инцидента закрыли море и никого не пускают купаться. Также ввели ограничение на проведение морских экскурсиий Инцидент произошел 8 июня в Египте. На 23-летнего мужчину напала акула и утащила его под воду. По данным telegram-канала Baza, погибшим оказался Владимир Попов из Архангельской области. Позднее жители Хургады выловили тигровую акулу, что возмутило некоторых пользователей соцсетей. По их мнению, акула просто хотела есть, такова ее природа. На пляжах Хургады временно запрещено купаться. В Египте проводят лабораторное обследование хищной рыбы.

Погибший 23-летний россиянин, которого на пляже Хургады растерзала акула, купался недалеко от берега и не заплывал глубоко. Об этом сообщил житель Екатеринбурга, который прилетел в Египет в день трагедии. «Погибший купался недалеко от берега, причем было мелко, до глубины нужно было еще постараться доплыть», — передает слова екатеринбуржца Е1.RU. По его словам, в Хургаде из-за инцидента закрыли море и никого не пускают купаться. Также ввели ограничение на проведение морских экскурсиий Инцидент произошел 8 июня в Египте. На 23-летнего мужчину напала акула и утащила его под воду. По данным telegram-канала Baza, погибшим оказался Владимир Попов из Архангельской области. Позднее жители Хургады выловили тигровую акулу, что возмутило некоторых пользователей соцсетей. По их мнению, акула просто хотела есть, такова ее природа. На пляжах Хургады временно запрещено купаться. В Египте проводят лабораторное обследование хищной рыбы.