Президент Путин поздравил пермяков с 300-летием города

Владимир Путин прислал пермякам телеграмму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Президент России Владимир Путин поздравил пермяков с юбилеем города. Его послание на торжественном мероприятии по случаю Дня России зачитал Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, передает корреспондент URA.RU.

«Ваш город сыграл важную роль в судьбе отечества, освоения Прикамья, в укреплении индустриального, оборонного потенциала страны. Вы по праву гордитесь многими поколениями своих земляков, среди которых известные поэты и писатели, композиторы и ученые, государственные и общественные деятели», — отметил президент РФ в своем поздравлении, которое зачитал Половников.

Пермь сегодня принимает поздравления со всей страны. В городе проходит масса торжественных мероприятий. URA.RU собирает главную информацию о празднике в онлайн-трансляции.