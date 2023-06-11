11 июня 2023
10 июня 2023

Президент Путин поздравил пермяков с 300-летием города

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин прислал пермякам телеграмму Фото:
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300-летие Перми

Президент России Владимир Путин поздравил пермяков с юбилеем города. Его послание на торжественном мероприятии по случаю Дня России зачитал Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, передает корреспондент URA.RU.

«Ваш город сыграл важную роль в судьбе отечества, освоения Прикамья, в укреплении индустриального, оборонного потенциала страны. Вы по праву гордитесь многими поколениями своих земляков, среди которых известные поэты и писатели, композиторы и ученые, государственные и общественные деятели», — отметил президент РФ в своем поздравлении, которое зачитал Половников.

Пермь сегодня принимает поздравления со всей страны. В городе проходит масса торжественных мероприятий. URA.RU собирает главную информацию о празднике в онлайн-трансляции.

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Президент России Владимир Путин поздравил пермяков с юбилеем города. Его послание на торжественном мероприятии по случаю Дня России зачитал Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, передает корреспондент URA.RU. «Ваш город сыграл важную роль в судьбе отечества, освоения Прикамья, в укреплении индустриального, оборонного потенциала страны. Вы по праву гордитесь многими поколениями своих земляков, среди которых известные поэты и писатели, композиторы и ученые, государственные и общественные деятели», — отметил президент РФ в своем поздравлении, которое зачитал Половников. Пермь сегодня принимает поздравления со всей страны. В городе проходит масса торжественных мероприятий. URA.RU собирает главную информацию о празднике в онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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