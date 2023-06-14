Екатеринбургский суд заключил под стражу мужчину причастного к убийству в поножовщине

14 июня 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Ленинский районный суд заключил под стражу второго обвиняемого в совершении двух убийств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге Ленинский районный суд заключил под стражу двух обвиняемых в совершении убийства двух человек в ходе поножовщины на улице Академика Бардина 12 июня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. «В Екатеринбурге по ходатайству следствия СК России суд заключил под стражу двух обвиняемых в совершении убийства», — сказал помощник руководителя ведомства по Свердловской области Максим Чалков. 14 июня суд удовлетворил ходатайство следователя СК России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из них — гражданина иностранного государства. Второй обвиняемый был также ранее заключен под стражу. Сейчас он находится под стражей в другом государстве, откуда в дальнейшем будет этапирован в Екатеринбург для производства с ним необходимых следственных действий. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, особо тяжкое преступление, жертвами которого стали два человека, не останется безнаказанным. «По „горячим следам“ сотрудники свердловского уголовного розыска совместно с коллегами из Костанайской области выявили и задержали двух подозреваемых. Одного из них, объявленного в федеральный розыск, взяли в Челябинске, а второго, объявленного в межгосударственный розыск, на территории Республики Казахстан. Сейчас сыщики решают вопрос о его экстрадиции по месту совершения убийства. Еще 17 человек, которых отрабатывали на причастность к криминальной разборке, будут в ближайшее время депортированы за пределы территории РФ в связи с нарушением миграционного законодательства», — добавил он. В Екатеринбурге толпа мужчину устроила потасовку на улице Академика Бардина. После чего сотрудники полиции возбудили уголовное дело из-за убийства двух мужчин в ходе потасовки. Далее глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование смерти двух человек. Один из бойцов, участвовавших в массовой драке сдался полиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге Ленинский районный суд заключил под стражу двух обвиняемых в совершении убийства двух человек в ходе поножовщины на улице Академика Бардина 12 июня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. «В Екатеринбурге по ходатайству следствия СК России суд заключил под стражу двух обвиняемых в совершении убийства», — сказал помощник руководителя ведомства по Свердловской области Максим Чалков. 14 июня суд удовлетворил ходатайство следователя СК России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из них — гражданина иностранного государства. Второй обвиняемый был также ранее заключен под стражу. Сейчас он находится под стражей в другом государстве, откуда в дальнейшем будет этапирован в Екатеринбург для производства с ним необходимых следственных действий. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, особо тяжкое преступление, жертвами которого стали два человека, не останется безнаказанным. «По „горячим следам“ сотрудники свердловского уголовного розыска совместно с коллегами из Костанайской области выявили и задержали двух подозреваемых. Одного из них, объявленного в федеральный розыск, взяли в Челябинске, а второго, объявленного в межгосударственный розыск, на территории Республики Казахстан. Сейчас сыщики решают вопрос о его экстрадиции по месту совершения убийства. Еще 17 человек, которых отрабатывали на причастность к криминальной разборке, будут в ближайшее время депортированы за пределы территории РФ в связи с нарушением миграционного законодательства», — добавил он. В Екатеринбурге толпа мужчину устроила потасовку на улице Академика Бардина. После чего сотрудники полиции возбудили уголовное дело из-за убийства двух мужчин в ходе потасовки. Далее глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование смерти двух человек. Один из бойцов, участвовавших в массовой драке сдался полиции.