Пострадавшего при взрыве газа доставили в Перми санавиацией

Мужчину, который пострадал при взрыве газа в пятиэтажке Красновишерска, доставили в Пермь бортом санавиации. До этого момента он находился в ожоговом центре в Березниках.
«Пострадавшего при взрыве газа в Красновишерстке бортом санавиации доставили в Пермь из больницы имени Е.А. Вагнера. Во время взрыва 55- летний мужчина находился в квартире и получил множественные ожоги», — сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
Ранее URA.RU сообщало, что 14 июня в пятиэтажке в Красновишерске произошел хлопок газа, после чего начался пожар. Сейчас в причинах произошедшего разбираются следователи, они возбудили уголовное дело по факту случившегося. Известно, что проверки газового оборудования в этом доме на регулярной основе не проводились.
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