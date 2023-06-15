Пострадавшего при взрыве газа доставили в Перми санавиацией

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Санитарная авиация. Диспетчерская и эвакуация пациента вертолетом. Пермь, вертолет, пациент, носилки, санавиация, санитарная авиация
Мужчина получил множественные ожоги и будет проходить лечение в Перми Фото:

Мужчину, который пострадал при взрыве газа в пятиэтажке Красновишерска, доставили в Пермь бортом санавиации. До этого момента он находился в ожоговом центре в Березниках.

«Пострадавшего при взрыве газа в Красновишерстке бортом санавиации доставили в Пермь из больницы имени Е.А. Вагнера. Во время взрыва 55- летний мужчина находился в квартире и получил множественные ожоги», — сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Ранее URA.RU сообщало, что 14 июня в пятиэтажке в Красновишерске произошел хлопок газа, после чего начался пожар. Сейчас в причинах произошедшего разбираются следователи, они возбудили уголовное дело по факту случившегося. Известно, что проверки газового оборудования в этом доме на регулярной основе не проводились.

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Мужчину, который пострадал при взрыве газа в пятиэтажке Красновишерска, доставили в Пермь бортом санавиации. До этого момента он находился в ожоговом центре в Березниках. «Пострадавшего при взрыве газа в Красновишерстке бортом санавиации доставили в Пермь из больницы имени Е.А. Вагнера. Во время взрыва 55- летний мужчина находился в квартире и получил множественные ожоги», — сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Ранее URA.RU сообщало, что 14 июня в пятиэтажке в Красновишерске произошел хлопок газа, после чего начался пожар. Сейчас в причинах произошедшего разбираются следователи, они возбудили уголовное дело по факту случившегося. Известно, что проверки газового оборудования в этом доме на регулярной основе не проводились.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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