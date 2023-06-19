Пермская блогерка раскритиковала возраст и внешность моделей на дефиле в городском ТРЦ

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Празднование Дня Победы в городских парках. Екатеринбург, ретро, показ коллекции, винтажная одежда
В показе участвовали девушки разного роста и возраста Фото:

Пермская блогерка Ира Боровик раскритиковала модный показ «Гранд дефиле Красное платье», который состоялся 17 июня в ТРЦ «iMall Эспланада». Ее возмутило, что наряды демонстрировали модели преклонного возраста, а также девушки невысокого роста.

«Мечтала увидеть красивых моделей, достойные наряды, почтенную публику, которая пришла разделить этот праздник моды и стиля. В итоге ни моды, ни стиля. И потом еще бабушки, которые на каждый показ ходят. Модели преклонного возраста. Теперь вообще парад кого попало», — написала Боровик на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В комментарии под постом директор пермского модельного агентства Эльвира Зайцева, которая организовала мероприятие, ответила блогерке, что права представлять дизайнерские наряды достойны все. «Были в показе и особенные дети. И что, они не достойны? Каждый мог принять участие», — прокомментировала Зайцева.

Мнения остальных комментаторов разделились. Одни посчитали, что на подиум должны выходить исключительно молодые модели. «Когда увидела на фото престарелых „моделей“ на таком мероприятии, была в шоке! В миллионнике не нашлось молодых, красивых, длинноногих?», — возмутилась Елена Макарова. Другие пользователи поддержали идею организаторов мероприятия. «У каждой возрастной и телесной категории должна быть своя ниша в моде. И представлять ее должны ее же представители», — поделилась мнением Ольга Коскина.

Многие поддерживают выступление возрастных моделей
Многие поддерживают выступление возрастных моделей
Фото:
Кто-то увидел только симпатичных молодых девушек в качестве моделей
Кто-то увидел только симпатичных молодых девушек в качестве моделей
Фото:
Мнения пермяков на счет моделей разделились
Мнения пермяков на счет моделей разделились
Фото:
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Пермская блогерка Ира Боровик раскритиковала модный показ «Гранд дефиле Красное платье», который состоялся 17 июня в ТРЦ «iMall Эспланада». Ее возмутило, что наряды демонстрировали модели преклонного возраста, а также девушки невысокого роста. «Мечтала увидеть красивых моделей, достойные наряды, почтенную публику, которая пришла разделить этот праздник моды и стиля. В итоге ни моды, ни стиля. И потом еще бабушки, которые на каждый показ ходят. Модели преклонного возраста. Теперь вообще парад кого попало», — написала Боровик на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В комментарии под постом директор пермского модельного агентства Эльвира Зайцева, которая организовала мероприятие, ответила блогерке, что права представлять дизайнерские наряды достойны все. «Были в показе и особенные дети. И что, они не достойны? Каждый мог принять участие», — прокомментировала Зайцева. Мнения остальных комментаторов разделились. Одни посчитали, что на подиум должны выходить исключительно молодые модели. «Когда увидела на фото престарелых „моделей“ на таком мероприятии, была в шоке! В миллионнике не нашлось молодых, красивых, длинноногих?», — возмутилась Елена Макарова. Другие пользователи поддержали идею организаторов мероприятия. «У каждой возрастной и телесной категории должна быть своя ниша в моде. И представлять ее должны ее же представители», — поделилась мнением Ольга Коскина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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