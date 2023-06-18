18 июня 2023

Челябинский вуз дает абитуриентам скидки на обучение за баллы ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , добро пожаловать, юургу
Абитуриенты могут получить скидку от 10% до 23% на оплату обучения за баллы ЕГЭ Фото:

В Челябинске Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) дает абитуриентам, которые успешно сдали ЕГЭ, скидки на обучение до 23%. Об этом 19 июня сообщили URA.RU в пресс-службе вуза.

«Граждане РФ, поступающие на программы бакалавриата, специалитета и набравшие высокие баллы ЕГЭ, могут претендовать на снижение стоимости обучения вплоть до 23%. Абитуриенты, набравшие больше 240 баллов госэкзамена, могут претендовать на снижение стоимости обучения на 20%», — уточнили в пресс-службе.

ЮУрГУ также предоставляет скидку набравшим 200-239 баллов ЕГЭ. Она составляет 15%. Скидку в размере 10% могут получить абитуриенты, которые набрали 170-199 баллов ЕГЭ. Для программ магистратуры также есть скидки по среднему баллу диплома, для среднего профессионального образования — по среднему баллу аттестата.

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В Челябинске Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) дает абитуриентам, которые успешно сдали ЕГЭ, скидки на обучение до 23%. Об этом 19 июня сообщили URA.RU в пресс-службе вуза. «Граждане РФ, поступающие на программы бакалавриата, специалитета и набравшие высокие баллы ЕГЭ, могут претендовать на снижение стоимости обучения вплоть до 23%. Абитуриенты, набравшие больше 240 баллов госэкзамена, могут претендовать на снижение стоимости обучения на 20%», — уточнили в пресс-службе. ЮУрГУ также предоставляет скидку набравшим 200-239 баллов ЕГЭ. Она составляет 15%. Скидку в размере 10% могут получить абитуриенты, которые набрали 170-199 баллов ЕГЭ. Для программ магистратуры также есть скидки по среднему баллу диплома, для среднего профессионального образования — по среднему баллу аттестата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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