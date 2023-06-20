Bloomberg: Германия проведет учения на случай дефицита газа

20 июня 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

В ФРГ проведут учения на случай сокращения поставок газа Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Германии намерены провести учения на случай сокращения поставок газа. Мероприятие запланировано на сентябрь 2023 года. «В сентябре этого года энергетический регулятор Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA — прим. URA.RU) проведет крупномасштабные учения по чрезвычайным ситуациям с компаниями, проверяя их готовность на случай сокращения поставок газа», — написали в издании Blomberg . Уточняется, что учения продлятся один день. Проверка коснется разных структур, а также системных операторов, поставщиков газа и крупных потребителей. Энергетический кризис Германии и ряду других стран Евросоюза пророчили еще зимой 2023 года. Однако в феврале канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что различные сценарии «суровой зимы» для немецкой стороны из-за дефицита российского газа так и не сбылись. Однако спустя время глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер предположил, что зимой 2023—2024 года ФРГ вновь рискует столкнуться с нехваткой газа, передает MK.RU .

В Германии намерены провести учения на случай сокращения поставок газа. Мероприятие запланировано на сентябрь 2023 года. «В сентябре этого года энергетический регулятор Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA — прим. URA.RU) проведет крупномасштабные учения по чрезвычайным ситуациям с компаниями, проверяя их готовность на случай сокращения поставок газа», — написали в издании Blomberg. Уточняется, что учения продлятся один день. Проверка коснется разных структур, а также системных операторов, поставщиков газа и крупных потребителей. Энергетический кризис Германии и ряду других стран Евросоюза пророчили еще зимой 2023 года. Однако в феврале канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что различные сценарии «суровой зимы» для немецкой стороны из-за дефицита российского газа так и не сбылись. Однако спустя время глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер предположил, что зимой 2023—2024 года ФРГ вновь рискует столкнуться с нехваткой газа, передает MK.RU.