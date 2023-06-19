Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступает перед депутатами гордумы с отчетом о работе в 2022 году. Он интересен тем, что проходит на фоне большого предвыборного конфликта его с депутатами, лояльными миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»), чью большую фракцию Орлов хочет сократить. URA.RU будет рассказывать о ходе мероприятия в онлайн-трансляции.
10:29 20.06.2023 Уровень безработицы за год достиг 0,44%. Это исторический минимум, уверил Орлов.
10:28 20.06.2023 В 2022 году созданы специальные штабы, регулирующие работу отраслей, на которые оказали влияние санкции. По словам Орлова, работа дала результаты. В Екатеринбурге достигнут рекорд инвестиций — 217 млрд рублей.
10:26 20.06.2023 За 2022 почти 500 миллионов рублей были направлены на благоустройство. В частности, работы велись в Историческом сквере и дворах.
10:24 20.06.2023 Большая работа проводилась в сфере строительства наземного метро, рассказал Орлов. В городе введен льготный тариф, благодаря чему за два месяца пассажиропоток вырос более чем на 30%.
10:23 20.06.2023 В Академическом районе появится школа искусств и музыкальная школа, анонсировал мэр. Сфера дополнительного образования развивается и в других районах.
10:21 20.06.2023 В 2022 году завершено строительство трех школ. Одна из них полностью возведена за 11 месяцев. Проводился ремонт ветхих детских садов.
10:21 20.06.2023 Екатеринбург выстраивал отношения с другими странами. В их числе Китай, Индия и другие.
10:20 20.06.2023 Весной волонтеры помогали тушить пожары и собирали гуманитарную помощь для погорельцев, отметил Алексей Орлов.
10:19 20.06.2023 Орлов упомянул волонтерский центр «Мы рядом». Свердловчане отправили в зону СВО сотни тонн помощи.
10:18 20.06.2023 Орлов похвалил реализацию инициатив по благоустройству города. Однако основная часть юбилейных мероприятий впереди, уточнил мэр.
10:16 20.06.2023 За год была обновлена социальная инфраструктура. Орлов рассказал, что готовится к сдаче трамвайная ветка в Академический район. В плане — запуск трамвая в Солнечный микрорайон.
10:14 20.06.2023 Одним из итогов работы стало обновление дорожной сети. Орлов напомнил о завершении строительства ЕКАДа и запуск трамвайной ветки в Верхнюю Пышму, а также о запуске новых маршрутов троллейбусов.
10:12 20.06.2023 Мэр начал выступление с плана празднования 300-летия Екатеринбурга. За последние 4 года было построено 8 школ, построены Академия волейбола, Центр гимнастики Дворец дзюдо и другие спортивные объекты. Эти события приурочены к празднику города.
10:10 20.06.2023 Доклад Алексея Орлова начался, ему дали время до 20 минут. После этого будут вопросы и выступления. Всего на отчет выделили час.
10:01 20.06.2023 Думская фракция «Единой России», собиравшаяся в девять утра, решила отчет принять с оценкой «удовлетворительно». Хотя без скандала не обошлось: лидер фракции Ира Овчинникова написала заявление о выходе из партии.
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