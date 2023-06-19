Для Алексея Орлова это третье подобное выступление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступает перед депутатами гордумы с отчетом о работе в 2022 году. Он интересен тем, что проходит на фоне большого предвыборного конфликта его с депутатами, лояльными миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»), чью большую фракцию Орлов хочет сократить. URA.RU будет рассказывать о ходе мероприятия в онлайн-трансляции.

10:29 Уровень безработицы за год достиг 0,44%. Это исторический минимум, уверил Орлов.

10:28 В 2022 году созданы специальные штабы, регулирующие работу отраслей, на которые оказали влияние санкции. По словам Орлова, работа дала результаты. В Екатеринбурге достигнут рекорд инвестиций — 217 млрд рублей.

10:26 За 2022 почти 500 миллионов рублей были направлены на благоустройство. В частности, работы велись в Историческом сквере и дворах.

10:24 Большая работа проводилась в сфере строительства наземного метро, рассказал Орлов. В городе введен льготный тариф, благодаря чему за два месяца пассажиропоток вырос более чем на 30%.

10:23 В Академическом районе появится школа искусств и музыкальная школа, анонсировал мэр. Сфера дополнительного образования развивается и в других районах.

10:21 В 2022 году завершено строительство трех школ. Одна из них полностью возведена за 11 месяцев. Проводился ремонт ветхих детских садов.

10:21 Екатеринбург выстраивал отношения с другими странами. В их числе Китай, Индия и другие.

10:20 Весной волонтеры помогали тушить пожары и собирали гуманитарную помощь для погорельцев, отметил Алексей Орлов.

10:19 Орлов упомянул волонтерский центр «Мы рядом». Свердловчане отправили в зону СВО сотни тонн помощи.

10:18 Орлов похвалил реализацию инициатив по благоустройству города. Однако основная часть юбилейных мероприятий впереди, уточнил мэр.

10:16 За год была обновлена социальная инфраструктура. Орлов рассказал, что готовится к сдаче трамвайная ветка в Академический район. В плане — запуск трамвая в Солнечный микрорайон.

10:14 Одним из итогов работы стало обновление дорожной сети. Орлов напомнил о завершении строительства ЕКАДа и запуск трамвайной ветки в Верхнюю Пышму, а также о запуске новых маршрутов троллейбусов.

10:12 Мэр начал выступление с плана празднования 300-летия Екатеринбурга. За последние 4 года было построено 8 школ, построены Академия волейбола, Центр гимнастики Дворец дзюдо и другие спортивные объекты. Эти события приурочены к празднику города.

10:10 Доклад Алексея Орлова начался, ему дали время до 20 минут. После этого будут вопросы и выступления. Всего на отчет выделили час.

10:01 Думская фракция «Единой России», собиравшаяся в девять утра, решила отчет принять с оценкой «удовлетворительно». Хотя без скандала не обошлось: лидер фракции Ира Овчинникова написала заявление о выходе из партии.