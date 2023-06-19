19 июня 2023

Мэр Екатеринбурга отчитывается перед гордумой в разгар конфликта на выборах. Онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция главы городе Екатеринбурга Алексея Орлова по итогам работы в 2022 году. Екатеринбург , орлов алексей
Для Алексея Орлова это третье подобное выступление Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступает перед депутатами гордумы с отчетом о работе в 2022 году. Он интересен тем, что проходит на фоне большого предвыборного конфликта его с депутатами, лояльными миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»), чью большую фракцию Орлов хочет сократить. URA.RU будет рассказывать о ходе мероприятия в онлайн-трансляции.

10:29 20.06.2023 Уровень безработицы за год достиг 0,44%. Это исторический минимум, уверил Орлов.

10:28 20.06.2023 В 2022 году созданы специальные штабы, регулирующие работу отраслей, на которые оказали влияние санкции. По словам Орлова, работа дала результаты. В Екатеринбурге достигнут рекорд инвестиций — 217 млрд рублей.

10:26 20.06.2023 За 2022 почти 500 миллионов рублей были направлены на благоустройство. В частности, работы велись в Историческом сквере и дворах.

10:24 20.06.2023 Большая работа проводилась в сфере строительства наземного метро, рассказал Орлов. В городе введен льготный тариф, благодаря чему за два месяца пассажиропоток вырос более чем на 30%.

10:23 20.06.2023 В Академическом районе появится школа искусств и музыкальная школа, анонсировал мэр. Сфера дополнительного образования развивается и в других районах.

10:21 20.06.2023 В 2022 году завершено строительство трех школ. Одна из них полностью возведена за 11 месяцев. Проводился ремонт ветхих детских садов.

10:21 20.06.2023 Екатеринбург выстраивал отношения с другими странами. В их числе Китай, Индия и другие.

10:20 20.06.2023 Весной волонтеры помогали тушить пожары и собирали гуманитарную помощь для погорельцев, отметил Алексей Орлов.

10:19 20.06.2023 Орлов упомянул волонтерский центр «Мы рядом». Свердловчане отправили в зону СВО сотни тонн помощи.

10:18 20.06.2023 Орлов похвалил реализацию инициатив по благоустройству города. Однако основная часть юбилейных мероприятий впереди, уточнил мэр.

10:16 20.06.2023 За год была обновлена социальная инфраструктура. Орлов рассказал, что готовится к сдаче трамвайная ветка в Академический район. В плане — запуск трамвая в Солнечный микрорайон.

10:14 20.06.2023 Одним из итогов работы стало обновление дорожной сети. Орлов напомнил о завершении строительства ЕКАДа и запуск трамвайной ветки в Верхнюю Пышму, а также о запуске новых маршрутов троллейбусов.

10:12 20.06.2023 Мэр начал выступление с плана празднования 300-летия Екатеринбурга. За последние 4 года было построено 8 школ, построены Академия волейбола, Центр гимнастики Дворец дзюдо и другие спортивные объекты. Эти события приурочены к празднику города.

10:10 20.06.2023 Доклад Алексея Орлова начался, ему дали время до 20 минут. После этого будут вопросы и выступления. Всего на отчет выделили час.

10:01 20.06.2023 Думская фракция «Единой России», собиравшаяся в девять утра, решила отчет принять с оценкой «удовлетворительно». Хотя без скандала не обошлось: лидер фракции Ира Овчинникова написала заявление о выходе из партии.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступает перед депутатами гордумы с отчетом о работе в 2022 году. Он интересен тем, что проходит на фоне большого предвыборного конфликта его с депутатами, лояльными миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»), чью большую фракцию Орлов хочет сократить. URA.RU будет рассказывать о ходе мероприятия в онлайн-трансляции. 10:29 20.06.2023 Уровень безработицы за год достиг 0,44%. Это исторический минимум, уверил Орлов. 10:28 20.06.2023 В 2022 году созданы специальные штабы, регулирующие работу отраслей, на которые оказали влияние санкции. По словам Орлова, работа дала результаты. В Екатеринбурге достигнут рекорд инвестиций — 217 млрд рублей. 10:26 20.06.2023 За 2022 почти 500 миллионов рублей были направлены на благоустройство. В частности, работы велись в Историческом сквере и дворах. 10:24 20.06.2023 Большая работа проводилась в сфере строительства наземного метро, рассказал Орлов. В городе введен льготный тариф, благодаря чему за два месяца пассажиропоток вырос более чем на 30%. 10:23 20.06.2023 В Академическом районе появится школа искусств и музыкальная школа, анонсировал мэр. Сфера дополнительного образования развивается и в других районах. 10:21 20.06.2023 В 2022 году завершено строительство трех школ. Одна из них полностью возведена за 11 месяцев. Проводился ремонт ветхих детских садов. 10:21 20.06.2023 Екатеринбург выстраивал отношения с другими странами. В их числе Китай, Индия и другие. 10:20 20.06.2023 Весной волонтеры помогали тушить пожары и собирали гуманитарную помощь для погорельцев, отметил Алексей Орлов. 10:19 20.06.2023 Орлов упомянул волонтерский центр «Мы рядом». Свердловчане отправили в зону СВО сотни тонн помощи. 10:18 20.06.2023 Орлов похвалил реализацию инициатив по благоустройству города. Однако основная часть юбилейных мероприятий впереди, уточнил мэр. 10:16 20.06.2023 За год была обновлена социальная инфраструктура. Орлов рассказал, что готовится к сдаче трамвайная ветка в Академический район. В плане — запуск трамвая в Солнечный микрорайон. 10:14 20.06.2023 Одним из итогов работы стало обновление дорожной сети. Орлов напомнил о завершении строительства ЕКАДа и запуск трамвайной ветки в Верхнюю Пышму, а также о запуске новых маршрутов троллейбусов. 10:12 20.06.2023 Мэр начал выступление с плана празднования 300-летия Екатеринбурга. За последние 4 года было построено 8 школ, построены Академия волейбола, Центр гимнастики Дворец дзюдо и другие спортивные объекты. Эти события приурочены к празднику города. 10:10 20.06.2023 Доклад Алексея Орлова начался, ему дали время до 20 минут. После этого будут вопросы и выступления. Всего на отчет выделили час. 10:01 20.06.2023 Думская фракция «Единой России», собиравшаяся в девять утра, решила отчет принять с оценкой «удовлетворительно». Хотя без скандала не обошлось: лидер фракции Ира Овчинникова написала заявление о выходе из партии.
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