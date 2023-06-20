В вузе Екатеринбурга объявили о вспышке кори

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Объявление о заболеваниях кори в подъезде дома по адресу ул. Ольховская, 25/1. Екатеринбург, эпидемия, заболевание, корь
В пресс-службе УрГПУ опровергли вспышку кори в вузе Фото:

В Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ) объявили о вспышке кори в вузе. Об этом рассказали студенты университета.

«В ВУЗ (УрГПУ) поступил приказ о том, что все сотрудники должны пройти вакцинацию. А тем, кто не хочет прививаться, грозят отстранением от работы», — передает слова студентов telegram-канал «Заречный Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу университета за комментарием. Там сообщили, что информация о вспышке кори не соответствует действительности.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге исчезла вакцина от кори. Ее нет ни в муниципальных, ни в частных клиниках.

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В Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ) объявили о вспышке кори в вузе. Об этом рассказали студенты университета. «В ВУЗ (УрГПУ) поступил приказ о том, что все сотрудники должны пройти вакцинацию. А тем, кто не хочет прививаться, грозят отстранением от работы», — передает слова студентов telegram-канал «Заречный Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу университета за комментарием. Там сообщили, что информация о вспышке кори не соответствует действительности. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге исчезла вакцина от кори. Ее нет ни в муниципальных, ни в частных клиниках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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