В вузе Екатеринбурга объявили о вспышке кори

20 июня 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

В пресс-службе УрГПУ опровергли вспышку кори в вузе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ) объявили о вспышке кори в вузе. Об этом рассказали студенты университета. «В ВУЗ (УрГПУ) поступил приказ о том, что все сотрудники должны пройти вакцинацию. А тем, кто не хочет прививаться, грозят отстранением от работы», — передает слова студентов telegram-канал «Заречный Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу университета за комментарием. Там сообщили, что информация о вспышке кори не соответствует действительности. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге исчезла вакцина от кори. Ее нет ни в муниципальных, ни в частных клиниках.

В Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ) объявили о вспышке кори в вузе. Об этом рассказали студенты университета. «В ВУЗ (УрГПУ) поступил приказ о том, что все сотрудники должны пройти вакцинацию. А тем, кто не хочет прививаться, грозят отстранением от работы», — передает слова студентов telegram-канал «Заречный Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу университета за комментарием. Там сообщили, что информация о вспышке кори не соответствует действительности. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге исчезла вакцина от кори. Ее нет ни в муниципальных, ни в частных клиниках.