Тренер назвал шесть способов, как облегчить боль в шее

Фитнес-инструктор Тимонов: для облегчения боли в шее нужно избегать длительных статичных положений
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Клипарт. ЯНАО, работа, офис
Рабочее место должно быть максимально комфортным, заявил Станислав Тимонов Фото:

Первоначальная боль в шее может показаться незначительной, но постоянное неприятное ощущение может быстро перерасти в изнурительную боль, которая мешает работе и повседневной жизни. Фитнес-инструктор Станислав Тимонов рассказал о нескольких простых, но эффективных способах справиться с болью в шее.

  • Избегайте длительных статичных положений. Статичные положения, такие как сидение перед компьютером или чтение книги, могут привести к напряжению мышц шеи и, в конечном итоге, к боли. Постарайтесь периодически менять положение, чтобы уменьшить напряжение в мышцах и предотвратить возникновение боли, посоветовал Станислав Тимонов в своем материале для «Ридус».
  • Создайте удобное рабочее место. Рабочее место должно быть удобным и эргономичным, особенно если вы проводите на нем большую часть дня. Установите монитор на уровне глаз, используйте стул с возможностью регулировки высоты, поставьте опору для ног и т. д. При использовании планшета, поместите его на подушку под углом 45 градусов, а для разговоров по телефону используйте гарнитуру.
  • Ограничьте количество подушек во время сна. Сон с большим количеством подушек может ограничивать диапазон движений шеи. Постарайтесь спать на ортопедической подушке, которая способствует правильному выравниванию позвоночника.
  • Грамотно оценивайте свои физические возможности. Перед началом физических нагрузок, таких как перемещение тяжелой мебели, оцените свои физические возможности и, при необходимости, обратитесь за помощью.
  • Занимайтесь растяжкой. Простые упражнения на растяжку, которые можно выполнять даже во время коротких рабочих перерывов, помогают уменьшить болевые ощущения в шее и снять напряжение в мышцах.
  • Высыпайтесь. Недостаток сна может привести к скелетно-мышечным болям. Постарайтесь высыпаться и ложиться спать и вставать в одно и то же время, чтобы избежать проблем с шеей и спиной, заключил Тиманов.

Ранее стало известно, что периодический хруст в шее и позвоночнике может свидетельствовать о перенапряжении мышц человека. Если не принимать меры, эта проблема может привести к защемлению нервов и возникновению грыжи, сопровождающейся сильной болью. Об этом сообщили терапевт международного уровня Томас Ханна и специалист по физическому развитию Артем Ранюшкин в интервью для URA.RU.

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Первоначальная боль в шее может показаться незначительной, но постоянное неприятное ощущение может быстро перерасти в изнурительную боль, которая мешает работе и повседневной жизни. Фитнес-инструктор Станислав Тимонов рассказал о нескольких простых, но эффективных способах справиться с болью в шее. Ранее стало известно, что периодический хруст в шее и позвоночнике может свидетельствовать о перенапряжении мышц человека. Если не принимать меры, эта проблема может привести к защемлению нервов и возникновению грыжи, сопровождающейся сильной болью. Об этом сообщили терапевт международного уровня Томас Ханна и специалист по физическому развитию Артем Ранюшкин в интервью для URA.RU.
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