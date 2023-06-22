Тренер назвал шесть способов, как облегчить боль в шее

Фитнес-инструктор Тимонов: для облегчения боли в шее нужно избегать длительных статичных положений

22 июня 2023 в 07:33 Размер текста - 17 +

Рабочее место должно быть максимально комфортным, заявил Станислав Тимонов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Первоначальная боль в шее может показаться незначительной, но постоянное неприятное ощущение может быстро перерасти в изнурительную боль, которая мешает работе и повседневной жизни. Фитнес-инструктор Станислав Тимонов рассказал о нескольких простых, но эффективных способах справиться с болью в шее. Избегайте длительных статичных положений. Статичные положения, такие как сидение перед компьютером или чтение книги, могут привести к напряжению мышц шеи и, в конечном итоге, к боли. Постарайтесь периодически менять положение, чтобы уменьшить напряжение в мышцах и предотвратить возникновение боли, посоветовал Станислав Тимонов в своем материале для «Ридус».

Создайте удобное рабочее место. Рабочее место должно быть удобным и эргономичным, особенно если вы проводите на нем большую часть дня. Установите монитор на уровне глаз, используйте стул с возможностью регулировки высоты, поставьте опору для ног и т. д. При использовании планшета, поместите его на подушку под углом 45 градусов, а для разговоров по телефону используйте гарнитуру.

Ограничьте количество подушек во время сна. Сон с большим количеством подушек может ограничивать диапазон движений шеи. Постарайтесь спать на ортопедической подушке, которая способствует правильному выравниванию позвоночника.

Грамотно оценивайте свои физические возможности. Перед началом физических нагрузок, таких как перемещение тяжелой мебели, оцените свои физические возможности и, при необходимости, обратитесь за помощью.

Занимайтесь растяжкой. Простые упражнения на растяжку, которые можно выполнять даже во время коротких рабочих перерывов, помогают уменьшить болевые ощущения в шее и снять напряжение в мышцах.

Высыпайтесь. Недостаток сна может привести к скелетно-мышечным болям. Постарайтесь высыпаться и ложиться спать и вставать в одно и то же время, чтобы избежать проблем с шеей и спиной, заключил Тиманов. Ранее стало известно, что периодический хруст в шее и позвоночнике может свидетельствовать о перенапряжении мышц человека. Если не принимать меры, эта проблема может привести к защемлению нервов и возникновению грыжи, сопровождающейся сильной болью. Об этом сообщили терапевт международного уровня Томас Ханна и специалист по физическому развитию Артем Ранюшкин в интервью для URA.RU.

Первоначальная боль в шее может показаться незначительной, но постоянное неприятное ощущение может быстро перерасти в изнурительную боль, которая мешает работе и повседневной жизни. Фитнес-инструктор Станислав Тимонов рассказал о нескольких простых, но эффективных способах справиться с болью в шее. Ранее стало известно, что периодический хруст в шее и позвоночнике может свидетельствовать о перенапряжении мышц человека. Если не принимать меры, эта проблема может привести к защемлению нервов и возникновению грыжи, сопровождающейся сильной болью. Об этом сообщили терапевт международного уровня Томас Ханна и специалист по физическому развитию Артем Ранюшкин в интервью для URA.RU.