Датские ученые предупредили о риске инсульта из-за головной боли

14 июня 2023 в 23:03 Размер текста - 17 +

Люди, старающие мигренью, имеют риск ишемического инсульта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У людей, страдающие мигренью, повышенный риск ишемического инсульта. Такой вывод сделали датские ученые из Орхусского университета. Они провели исследование медицинских справок людей в возрасте от 18 до 60 лет, которые были собраны с 1996 по 2018 год. «И мужчины, и женщины с мигренью имеют одинаково повышенный риск ишемического инсульта», — говорится в результатах исследования. Их передает «Ридус». Отмечается, что у женского пола с головной болью также может быть выше риск сердечного приступа и геморрагического инсульта по сравнению с мужчинами, страдающими мигренью. Ранее врач-невролог Кирилл Скоробогатов заявил, что при мигрени стоит обратиться к профилактической терапии, если приступы случаются часто. Он отметил, что избавиться от мигрени навсегда невозможно. Можно лишь уменьшить количество приступов, передают «Дни.ру». Качественный здоровый сон может помочь справиться с мигренью. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, невролог Ольга Котова.

У людей, страдающие мигренью, повышенный риск ишемического инсульта. Такой вывод сделали датские ученые из Орхусского университета. Они провели исследование медицинских справок людей в возрасте от 18 до 60 лет, которые были собраны с 1996 по 2018 год. «И мужчины, и женщины с мигренью имеют одинаково повышенный риск ишемического инсульта», — говорится в результатах исследования. Их передает «Ридус». Отмечается, что у женского пола с головной болью также может быть выше риск сердечного приступа и геморрагического инсульта по сравнению с мужчинами, страдающими мигренью. Ранее врач-невролог Кирилл Скоробогатов заявил, что при мигрени стоит обратиться к профилактической терапии, если приступы случаются часто. Он отметил, что избавиться от мигрени навсегда невозможно. Можно лишь уменьшить количество приступов, передают «Дни.ру». Качественный здоровый сон может помочь справиться с мигренью. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, невролог Ольга Котова.