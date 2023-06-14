Датские ученые предупредили о риске инсульта из-за головной боли

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Заседание у врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова. г. Курган , ермаков константин, усталость, головная боль, рука у лица
Люди, старающие мигренью, имеют риск ишемического инсульта Фото:

У людей, страдающие мигренью, повышенный риск ишемического инсульта. Такой вывод сделали датские ученые из Орхусского университета. Они провели исследование медицинских справок людей в возрасте от 18 до 60 лет, которые были собраны с 1996 по 2018 год.

«И мужчины, и женщины с мигренью имеют одинаково повышенный риск ишемического инсульта», — говорится в результатах исследования. Их передает «Ридус». Отмечается, что у женского пола с головной болью также может быть выше риск сердечного приступа и геморрагического инсульта по сравнению с мужчинами, страдающими мигренью.

Ранее врач-невролог Кирилл Скоробогатов заявил, что при мигрени стоит обратиться к профилактической терапии, если приступы случаются часто. Он отметил, что избавиться от мигрени навсегда невозможно. Можно лишь уменьшить количество приступов, передают «Дни.ру». Качественный здоровый сон может помочь справиться с мигренью. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, невролог Ольга Котова.

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У людей, страдающие мигренью, повышенный риск ишемического инсульта. Такой вывод сделали датские ученые из Орхусского университета. Они провели исследование медицинских справок людей в возрасте от 18 до 60 лет, которые были собраны с 1996 по 2018 год. «И мужчины, и женщины с мигренью имеют одинаково повышенный риск ишемического инсульта», — говорится в результатах исследования. Их передает «Ридус». Отмечается, что у женского пола с головной болью также может быть выше риск сердечного приступа и геморрагического инсульта по сравнению с мужчинами, страдающими мигренью. Ранее врач-невролог Кирилл Скоробогатов заявил, что при мигрени стоит обратиться к профилактической терапии, если приступы случаются часто. Он отметил, что избавиться от мигрени навсегда невозможно. Можно лишь уменьшить количество приступов, передают «Дни.ру». Качественный здоровый сон может помочь справиться с мигренью. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, невролог Ольга Котова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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