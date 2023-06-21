ФСБ спасла власти Запорожской области от покушения. Видео

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Силовые структуры. Пермь, фсб, оружие, группа захвата, спецназ, чвк, штурмовик, экипировка сво
У диверсантов изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила покушение на представителей органов власти Запорожской области, а также задержала украинских диверсантов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по региону.

«Сотрудники ФСБ предотвратили покушение представителей органов власти Запорожской области и задержали в Мелитополе группу диверсантов, завербованных спецслужбами Украины», — пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы. Глава Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что у диверсантов изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, инструкций по производству СВУ, а также данных, изучающих обнаружение в работе украинских спецслужб. Он также отметил, что в результате возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт».

Ранее в зоне СВО пресекли деятельность четырех группировок диверсантов. В Минобороны РФ сообщили, что за сутки в ЛНР и Харьковской области пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных группировок.

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Федеральная служба безопасности РФ предотвратила покушение на представителей органов власти Запорожской области, а также задержала украинских диверсантов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по региону. «Сотрудники ФСБ предотвратили покушение представителей органов власти Запорожской области и задержали в Мелитополе группу диверсантов, завербованных спецслужбами Украины», — пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы. Глава Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что у диверсантов изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, инструкций по производству СВУ, а также данных, изучающих обнаружение в работе украинских спецслужб. Он также отметил, что в результате возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Ранее в зоне СВО пресекли деятельность четырех группировок диверсантов. В Минобороны РФ сообщили, что за сутки в ЛНР и Харьковской области пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных группировок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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