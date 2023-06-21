ФСБ спасла власти Запорожской области от покушения. Видео

21 июня 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

У диверсантов изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Федеральная служба безопасности РФ предотвратила покушение на представителей органов власти Запорожской области, а также задержала украинских диверсантов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по региону. «Сотрудники ФСБ предотвратили покушение представителей органов власти Запорожской области и задержали в Мелитополе группу диверсантов, завербованных спецслужбами Украины», — пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы. Глава Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что у диверсантов изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, инструкций по производству СВУ, а также данных, изучающих обнаружение в работе украинских спецслужб. Он также отметил, что в результате возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Ранее в зоне СВО пресекли деятельность четырех группировок диверсантов. В Минобороны РФ сообщили, что за сутки в ЛНР и Харьковской области пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных группировок.

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила покушение на представителей органов власти Запорожской области, а также задержала украинских диверсантов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по региону. «Сотрудники ФСБ предотвратили покушение представителей органов власти Запорожской области и задержали в Мелитополе группу диверсантов, завербованных спецслужбами Украины», — пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы. Глава Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что у диверсантов изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, инструкций по производству СВУ, а также данных, изучающих обнаружение в работе украинских спецслужб. Он также отметил, что в результате возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Ранее в зоне СВО пресекли деятельность четырех группировок диверсантов. В Минобороны РФ сообщили, что за сутки в ЛНР и Харьковской области пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных группировок.