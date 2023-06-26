26 июня 2023

В Свердловской области нашли опасную продукцию из Таджикистана

Житель Таджикистана привез в Екатеринбург опасный мед
© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт контроля Уральского таможенного управления в зале прилетов аэропорта "Кольцово". Екатеринбург, таможня, граница, таможенная служба
Мед без ветдокументов нашли таможенники в аэропорту Кольцово Фото:

В аэропорту Кольцово таможенники и сотрудники Россельхознадзора 26 июня нашли мед без ветдокументов, маркировки и заводской упаковки, который пытался провезти гражданин из Таджикистана. Об этом сообщили в свердловском Россельхознадзоре.

«Пассажир из Таджикистана хотел провезти в Екатеринбург 2,25 кг меда без ветдокументов и маркировки. Сотрудники таможни и Россельхознадзора изъяли опасную продукцию», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Вся продукция была уничтожена в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний на территории России. Материалы дела переданы в таможенные органы, добавили в региональном Россельхознадзоре.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области нашли поддельную колбасу от пермского предприятия. Производитель добавил в продукцию ДНК курицы, хотя в составе курятина не значится.

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В аэропорту Кольцово таможенники и сотрудники Россельхознадзора 26 июня нашли мед без ветдокументов, маркировки и заводской упаковки, который пытался провезти гражданин из Таджикистана. Об этом сообщили в свердловском Россельхознадзоре. «Пассажир из Таджикистана хотел провезти в Екатеринбург 2,25 кг меда без ветдокументов и маркировки. Сотрудники таможни и Россельхознадзора изъяли опасную продукцию», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте. Вся продукция была уничтожена в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний на территории России. Материалы дела переданы в таможенные органы, добавили в региональном Россельхознадзоре. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области нашли поддельную колбасу от пермского предприятия. Производитель добавил в продукцию ДНК курицы, хотя в составе курятина не значится.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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