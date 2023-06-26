В Свердловской области нашли опасную продукцию из Таджикистана

В аэропорту Кольцово таможенники и сотрудники Россельхознадзора 26 июня нашли мед без ветдокументов, маркировки и заводской упаковки, который пытался провезти гражданин из Таджикистана. Об этом сообщили в свердловском Россельхознадзоре.
«Пассажир из Таджикистана хотел провезти в Екатеринбург 2,25 кг меда без ветдокументов и маркировки. Сотрудники таможни и Россельхознадзора изъяли опасную продукцию», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Вся продукция была уничтожена в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний на территории России. Материалы дела переданы в таможенные органы, добавили в региональном Россельхознадзоре.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области нашли поддельную колбасу от пермского предприятия. Производитель добавил в продукцию ДНК курицы, хотя в составе курятина не значится.
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