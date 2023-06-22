В Свердловской области нашли поддельную колбасу от пермского предприятия

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На пермском предприятии в колбасу добавили ДНК курицы Фото:

В сосисках и колбасе от крупного пермского предприятия свердловские специалисты референтного центра Россельхознадзора нашли ДНК курицы, хотя в составе курятина не значится. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Испытательная лаборатория свердловского рефцентра выявила, что в колбасах „Докторская“, „Сервелат с говядиной“ и сосисках „Молочные“ присутствует ДНК курицы, хотя в составе она не указана. Продукцию изготовили на крупном мясоперерабатывающем предприятии из Пермского края», — следует из сообщения на сайте ведомства.

Специалисты рефцентра известили заказчика исследований — Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю — о выявленных нарушениях. Инспекторы примут меры, чтобы продукция не попала на прилавки в магазины.

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В сосисках и колбасе от крупного пермского предприятия свердловские специалисты референтного центра Россельхознадзора нашли ДНК курицы, хотя в составе курятина не значится. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Испытательная лаборатория свердловского рефцентра выявила, что в колбасах „Докторская“, „Сервелат с говядиной“ и сосисках „Молочные“ присутствует ДНК курицы, хотя в составе она не указана. Продукцию изготовили на крупном мясоперерабатывающем предприятии из Пермского края», — следует из сообщения на сайте ведомства. Специалисты рефцентра известили заказчика исследований — Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю — о выявленных нарушениях. Инспекторы примут меры, чтобы продукция не попала на прилавки в магазины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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