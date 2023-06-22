В Свердловской области нашли поддельную колбасу от пермского предприятия

В сосисках и колбасе от крупного пермского предприятия свердловские специалисты референтного центра Россельхознадзора нашли ДНК курицы, хотя в составе курятина не значится. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Испытательная лаборатория свердловского рефцентра выявила, что в колбасах „Докторская“, „Сервелат с говядиной“ и сосисках „Молочные“ присутствует ДНК курицы, хотя в составе она не указана. Продукцию изготовили на крупном мясоперерабатывающем предприятии из Пермского края», — следует из сообщения на сайте ведомства.
Специалисты рефцентра известили заказчика исследований — Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю — о выявленных нарушениях. Инспекторы примут меры, чтобы продукция не попала на прилавки в магазины.
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