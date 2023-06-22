В Свердловской области нашли поддельную колбасу от пермского предприятия

22 июня 2023 в 05:06 Размер текста - 17 +

На пермском предприятии в колбасу добавили ДНК курицы Фото: Анна Майорова © URA.RU В сосисках и колбасе от крупного пермского предприятия свердловские специалисты референтного центра Россельхознадзора нашли ДНК курицы, хотя в составе курятина не значится. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Испытательная лаборатория свердловского рефцентра выявила, что в колбасах „Докторская“, „Сервелат с говядиной“ и сосисках „Молочные“ присутствует ДНК курицы, хотя в составе она не указана. Продукцию изготовили на крупном мясоперерабатывающем предприятии из Пермского края», — следует из сообщения на сайте ведомства. Специалисты рефцентра известили заказчика исследований — Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю — о выявленных нарушениях. Инспекторы примут меры, чтобы продукция не попала на прилавки в магазины.

В сосисках и колбасе от крупного пермского предприятия свердловские специалисты референтного центра Россельхознадзора нашли ДНК курицы, хотя в составе курятина не значится. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Испытательная лаборатория свердловского рефцентра выявила, что в колбасах „Докторская“, „Сервелат с говядиной“ и сосисках „Молочные“ присутствует ДНК курицы, хотя в составе она не указана. Продукцию изготовили на крупном мясоперерабатывающем предприятии из Пермского края», — следует из сообщения на сайте ведомства. Специалисты рефцентра известили заказчика исследований — Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю — о выявленных нарушениях. Инспекторы примут меры, чтобы продукция не попала на прилавки в магазины.