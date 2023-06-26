В Перми депутатам презентовали кольцевой маршрут автобуса. Скрин

27 июня 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

О планах развития транспорта депутатам рассказал Эдуард Хайруллин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Перми намерены запустить в городе кольцевой автобусный маршрут. Первый вице-мэр Эдуард Хайруллин сообщил об этом сегодня на пленарном заседании думы, передает корреспондент URA.RU. «По словам Хайруллина, кольцевой маршрут разгрузит пересадочный узел на центральном рынке. Автобусы, по планам, будут ходить с интервалом в 10 минут», — сообщает корреспондент агентства. О кольцевом маршруте Хайруллин рассказал, докладывая о перспективах развития транспортной отрасли в Перми. Конкретной даты его запуска пока нет. Это произойдет не ранее 2025 года. Автобусы будут ходить каждые 10 минут Скрин из доклада Эдуарда Хайруллина

Власти Перми намерены запустить в городе кольцевой автобусный маршрут. Первый вице-мэр Эдуард Хайруллин сообщил об этом сегодня на пленарном заседании думы, передает корреспондент URA.RU. «По словам Хайруллина, кольцевой маршрут разгрузит пересадочный узел на центральном рынке. Автобусы, по планам, будут ходить с интервалом в 10 минут», — сообщает корреспондент агентства. О кольцевом маршруте Хайруллин рассказал, докладывая о перспективах развития транспортной отрасли в Перми. Конкретной даты его запуска пока нет. Это произойдет не ранее 2025 года.