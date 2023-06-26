26 июня 2023

В Перми депутатам презентовали кольцевой маршрут автобуса. Скрин

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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, хайруллин эдуард
О планах развития транспорта депутатам рассказал Эдуард Хайруллин Фото:

Власти Перми намерены запустить в городе кольцевой автобусный маршрут. Первый вице-мэр Эдуард Хайруллин сообщил об этом сегодня на пленарном заседании думы, передает корреспондент URA.RU.

«По словам Хайруллина, кольцевой маршрут разгрузит пересадочный узел на центральном рынке. Автобусы, по планам, будут ходить с интервалом в 10 минут», — сообщает корреспондент агентства.

О кольцевом маршруте Хайруллин рассказал, докладывая о перспективах развития транспортной отрасли в Перми. Конкретной даты его запуска пока нет. Это произойдет не ранее 2025 года.

Автобусы будут ходить каждые 10 минут
Автобусы будут ходить каждые 10 минут

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Власти Перми намерены запустить в городе кольцевой автобусный маршрут. Первый вице-мэр Эдуард Хайруллин сообщил об этом сегодня на пленарном заседании думы, передает корреспондент URA.RU. «По словам Хайруллина, кольцевой маршрут разгрузит пересадочный узел на центральном рынке. Автобусы, по планам, будут ходить с интервалом в 10 минут», — сообщает корреспондент агентства. О кольцевом маршруте Хайруллин рассказал, докладывая о перспективах развития транспортной отрасли в Перми. Конкретной даты его запуска пока нет. Это произойдет не ранее 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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