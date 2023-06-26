О планах развития транспорта депутатам рассказал Эдуард Хайруллин
Власти Перми намерены запустить в городе кольцевой автобусный маршрут. Первый вице-мэр Эдуард Хайруллин сообщил об этом сегодня на пленарном заседании думы, передает корреспондент URA.RU.
«По словам Хайруллина, кольцевой маршрут разгрузит пересадочный узел на центральном рынке. Автобусы, по планам, будут ходить с интервалом в 10 минут», — сообщает корреспондент агентства.
О кольцевом маршруте Хайруллин рассказал, докладывая о перспективах развития транспортной отрасли в Перми. Конкретной даты его запуска пока нет. Это произойдет не ранее 2025 года.
Автобусы будут ходить каждые 10 минут
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