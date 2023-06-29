Свердловский омбудсмен заметила, что случаи с гибелью детей происходят не в первый раз

Мерзлякова считает, что следует разобраться, почему органы опеки допустили ошибку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

В регионе участились случаи гибели детей, в связи с этим стоит выявить ошибки в работе органов опеки. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Возможно что-то опека не увидела, где-то не прислушалась, не успела помочь. Но я уверена только в одном — все, что сейчас происходит, это неслучайно. Вы видите сколько у нас погибших детей. Из этого надо делать какой-то вывод и собирать людей вместе, советоваться, принимать решения, так нельзя дальше оставлять», — заявила Мерзлякова, комментируя гибель шестилетнего Далера Бобиева.

По ее словам, она встречается с осужденными женщинами, которые губили своих детей, и они часто жаловались, что им не хватало моральной и психологической поддержки от структур. «Надо искать варианты, почему не получилось. Не потому что они [органы опеки] бездельники или еще что-то. Нет, надо просто глубже копнуть, требуется понимание, почему это случилось», — уточнила омбудсмен.

В Екатеринбурге тысячи волонтеров и силовики занимались поиском шестилетнего Далера Бобиева. По словам опекуна Вероники Наумовой, ребенок ушел из дома днем 26 июня. Тело мальчика нашли в ночь на 29 июня в заброшенном гараже недалеко от дома семьи. По данным следствия, мальчик погиб еще в декабре 2022 года. Наумову задержали, она дала признательные показания. Вся информация о поисках шестилетнего ребенка — в материале URA.RU.