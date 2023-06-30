Воздух в Свердловской области станет опасным

Синоптики предупредили о загрязнении воздуха в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Екатеринбург, смог, дымка, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
Свердловчан предупредили о загрязнении воздуха Фото:

В Свердловской области, за исключением нескольких городов, с 30 июня по 3 июля объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени. С таким заявлением выступили синоптики Уралгидрометцентра.

«С 20:00 часов 30 июня до 20:00 часов 3 июля на территории Свердловской области, исключая север (Ивдель, Пелым, Североуральск, Карпинск), ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники Роспотребнадзора исследовали воздух в Екатеринбурге. Превышение вредных веществ обнаружено на улицах Опалихинской, Высоцкого, Кузнецова и Родонитовой.

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В Свердловской области, за исключением нескольких городов, с 30 июня по 3 июля объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени. С таким заявлением выступили синоптики Уралгидрометцентра. «С 20:00 часов 30 июня до 20:00 часов 3 июля на территории Свердловской области, исключая север (Ивдель, Пелым, Североуральск, Карпинск), ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Ранее URA.RU писало, что сотрудники Роспотребнадзора исследовали воздух в Екатеринбурге. Превышение вредных веществ обнаружено на улицах Опалихинской, Высоцкого, Кузнецова и Родонитовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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