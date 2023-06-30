Воздух в Свердловской области станет опасным

Синоптики предупредили о загрязнении воздуха в Свердловской области

Свердловчан предупредили о загрязнении воздуха Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Свердловской области, за исключением нескольких городов, с 30 июня по 3 июля объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени. С таким заявлением выступили синоптики Уралгидрометцентра.

«С 20:00 часов 30 июня до 20:00 часов 3 июля на территории Свердловской области, исключая север (Ивдель, Пелым, Североуральск, Карпинск), ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники Роспотребнадзора исследовали воздух в Екатеринбурге. Превышение вредных веществ обнаружено на улицах Опалихинской, Высоцкого, Кузнецова и Родонитовой.