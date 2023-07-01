РВ: французские силовики подавляют беспорядки с российским оружием 01 июля 2023 в 23:59 Размер текста - 17 + Французский спецназ использовал российское оружие для подавления беспорядков Фото: Анна Майорова © URA.RU Карабины Вепрь-12 были замечены у французских силовиков, подавляющих протесты, возникшие на фоне убийства полицией 17-летнего подростка. Об этом рассказали российские военные корреспонденты. «Русское оружие у сил безопасности Франции. Карабины Вепрь-12 Молот российской компании ВПО замечены в руках бойцов французского полицейского спецназа RAID в зоне массовых беспорядков», — передали военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Вепрь-12» — это гладкоствольное самозарядное ружье, которое выпускается на Вятско-Полянском машиностроительном заводе с 2003 года. Оно создано на основе конструкции ручного пулемета Калашникова. Он состоит и на вооружении подразделений спецназа жандармерии Франции. Во Франции 27 июня массовые протесты начались на фоне убийства полицией 17-летнего подростка в Нантере (пригород Парижа). Оружие силовиков попало в руки протестующих к 1 июля. Число арестованных среди гражданских достигло уже 2,4 тысячи человек. Президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне беспорядков был вынужден отложить свой визит в Германию, передает МК . Карабины Вепрь-12 были замечены у французских силовиков, подавляющих протесты, возникшие на фоне убийства полицией 17-летнего подростка. Об этом рассказали российские военные корреспонденты. «Русское оружие у сил безопасности Франции. Карабины Вепрь-12 Молот российской компании ВПО замечены в руках бойцов французского полицейского спецназа RAID в зоне массовых беспорядков», — передали военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Вепрь-12» — это гладкоствольное самозарядное ружье, которое выпускается на Вятско-Полянском машиностроительном заводе с 2003 года. Оно создано на основе конструкции ручного пулемета Калашникова. Он состоит и на вооружении подразделений спецназа жандармерии Франции. Во Франции 27 июня массовые протесты начались на фоне убийства полицией 17-летнего подростка в Нантере (пригород Парижа). Оружие силовиков попало в руки протестующих к 1 июля. Число арестованных среди гражданских достигло уже 2,4 тысячи человек. Президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне беспорядков был вынужден отложить свой визит в Германию, передает МК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям