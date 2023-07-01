Участники беспорядков во Франции захватили у полиции пулеметы: что известно к этому часу

Во Франции 27 июня начались массовые протесты. Они начались из-за того, что полиция застрелила 17-летнего подростка в Нантере (пригород Парижа). К 1 июля протестующие захватили оружие силовиков. URA.RU приводит главную информацию о протестах во Франции.
Число арестов среди гражданских достигло 2,4 тысячи человек. 1 311 из них были арестованы за прошедшую ночь. Об этом сообщает телеканал BFM, который в онлайн-режиме освещает протесты.
Снайперы были замечены на крышах домов. Участники протестов поджигают мусорные баки, автомобили и здания. Несколько магазинов были ограблены.
Во время протестов сгорел ресторан McDonald’s в Лотарингии. В Персане была сожжена ратуша. Силовики работают по протестующим слезоточивым газом. Как минимум 79 полицейских были ранены.
Во время протестов был опустошен оружейный склад. В Сети появились видео, как протестующие используют пулеметы калибра 5,56 мм. Франция отправила бойцов восьмой роты республиканской безопасности в Лион. Спецотряд специализируется на подавлении уличной преступности, передает газета Le Progres.
1 июля в ходе протестов был зафиксирован «беспрецедентный уровень насилия». Об этом сообщают городские власти.
Из-за происходящего президент страны Эмманюэль Макрон покинул заседание Европейского совета в Брюсселе и отменил свою итоговую пресс-конференцию. Такие беспорядки во Франции стали самыми массовыми с 2005 года.
Во Франции начались похороны погибшего подростка. Журналистов не пускают на территорию. Семья подростка хотела, чтобы похороны Нахеля прошли вдали от камер, передает Le Figaro.
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что неконтролируемая миграционная политика Евросоюза привела к беспорядкам во Франции. Он отметил, что нелегальная миграция привела Францию и Швецию к бездне.
Во Франции 27 июня начались массовые протесты. Они начались из-за того, что полиция застрелила 17-летнего подростка в Нантере (пригород Парижа). К 1 июля протестующие захватили оружие силовиков. URA.RU приводит главную информацию о протестах во Франции. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что неконтролируемая миграционная политика Евросоюза привела к беспорядкам во Франции. Он отметил, что нелегальная миграция привела Францию и Швецию к бездне.