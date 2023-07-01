Участники беспорядков во Франции захватили у полиции пулеметы: что известно к этому часу

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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Москва, полиция, омон
Протесты во Франции начались 27 июня (архивное фото) Фото:

Во Франции 27 июня начались массовые протесты. Они начались из-за того, что полиция застрелила 17-летнего подростка в Нантере (пригород Парижа). К 1 июля протестующие захватили оружие силовиков. URA.RU приводит главную информацию о протестах во Франции.

  • Число арестов среди гражданских достигло 2,4 тысячи человек. 1 311 из них были арестованы за прошедшую ночь. Об этом сообщает телеканал BFM, который в онлайн-режиме освещает протесты.
  • Снайперы были замечены на крышах домов. Участники протестов поджигают мусорные баки, автомобили и здания. Несколько магазинов были ограблены.
  • Во время протестов сгорел ресторан McDonald’s в Лотарингии. В Персане была сожжена ратуша. Силовики работают по протестующим слезоточивым газом. Как минимум 79 полицейских были ранены.
  • Во время протестов был опустошен оружейный склад. В Сети появились видео, как протестующие используют пулеметы калибра 5,56 мм. Франция отправила бойцов восьмой роты республиканской безопасности в Лион. Спецотряд специализируется на подавлении уличной преступности, передает газета Le Progres.
  • 1 июля в ходе протестов был зафиксирован «беспрецедентный уровень насилия». Об этом сообщают городские власти.
  • Из-за происходящего президент страны Эмманюэль Макрон покинул заседание Европейского совета в Брюсселе и отменил свою итоговую пресс-конференцию. Такие беспорядки во Франции стали самыми массовыми с 2005 года.
  • Во Франции начались похороны погибшего подростка. Журналистов не пускают на территорию. Семья подростка хотела, чтобы похороны Нахеля прошли вдали от камер, передает Le Figaro.

  • Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что неконтролируемая миграционная политика Евросоюза привела к беспорядкам во Франции. Он отметил, что нелегальная миграция привела Францию и Швецию к бездне.

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Во Франции 27 июня начались массовые протесты. Они начались из-за того, что полиция застрелила 17-летнего подростка в Нантере (пригород Парижа). К 1 июля протестующие захватили оружие силовиков. URA.RU приводит главную информацию о протестах во Франции. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что неконтролируемая миграционная политика Евросоюза привела к беспорядкам во Франции. Он отметил, что нелегальная миграция привела Францию и Швецию к бездне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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