Челябинского мобилизованного осудили за самоволку

Мобилизованного из Челябинской области осудили за самовольное оставление места службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, военный больше недели уклонялся от своих обязанностей.
«Военный, желая временно отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы и не имея на то уважительных причин и стечения тяжелых жизненных обстоятельств, в период мобилизации 21 ноября 2022 года самовольно оставил место службы — полевой лагерь и убыл к месту своего жительства. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 337 УК РФ („Самовольное оставление части или места службы“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что военнослужащий появился в лагере спустя девять дней отсутствия. Все это время он не выполнял свои обязанности. Также он игнорировал правоохранительные органы и органы военного управления по вопросу дальнейшего прохождения службы.
Суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения по военной службе на полгода с удержанием 10% из его денежного довольствия в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.
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