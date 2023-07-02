Челябинского мобилизованного осудили за самоволку

03 июля 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Челябинец больше недели отдыхал от службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мобилизованного из Челябинской области осудили за самовольное оставление места службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, военный больше недели уклонялся от своих обязанностей. «Военный, желая временно отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы и не имея на то уважительных причин и стечения тяжелых жизненных обстоятельств, в период мобилизации 21 ноября 2022 года самовольно оставил место службы — полевой лагерь и убыл к месту своего жительства. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 337 УК РФ („Самовольное оставление части или места службы“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что военнослужащий появился в лагере спустя девять дней отсутствия. Все это время он не выполнял свои обязанности. Также он игнорировал правоохранительные органы и органы военного управления по вопросу дальнейшего прохождения службы. Суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения по военной службе на полгода с удержанием 10% из его денежного довольствия в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Мобилизованного из Челябинской области осудили за самовольное оставление места службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, военный больше недели уклонялся от своих обязанностей. «Военный, желая временно отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы и не имея на то уважительных причин и стечения тяжелых жизненных обстоятельств, в период мобилизации 21 ноября 2022 года самовольно оставил место службы — полевой лагерь и убыл к месту своего жительства. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 337 УК РФ („Самовольное оставление части или места службы“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что военнослужащий появился в лагере спустя девять дней отсутствия. Все это время он не выполнял свои обязанности. Также он игнорировал правоохранительные органы и органы военного управления по вопросу дальнейшего прохождения службы. Суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения по военной службе на полгода с удержанием 10% из его денежного довольствия в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.