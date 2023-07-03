Задержанному ФСБ экс-чиновнику мэрии Челябинска продлили срок в СИЗО

Экс-начальника комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Рината Кучитарова оставили в СИЗО до осени

Ринат Кучитаров останется под стражей до начала осени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержанного ФСБ по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями бывшего начальника комитета дорожного хозяйства (КДХ) мэрии Челябинска Рината Кучитарова оставили в СИЗО еще на два месяца. Как сообщил URA.RU 3 июля один из участников процесса, экс-чиновника оставили под стражей до начала осени.

«Суд продлил Кучитарову меру пресечения в виде содержания по стражей. Он пробудет в СИЗО до 5 сентября», — сообщил URA.RU участник процесса.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой Тракторозаводского суда. Там на звонок не ответили.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Кучитарова в декабре 2022 года. Ему инкриминируют преступление, связанное с злоупотреблением должностными полномочиями. По версии следствия, он подписал контракты на озеленение города по завышенным ценам, тем самым нанеся городскому бюджету многомилионный ущерб.

Кучитаров руководил КДХ мэрии Челябинска с августа 2019 года. За несколько дней до задержания он написал заявление о сложении с себя полномочий.