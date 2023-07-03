Задержанному ФСБ экс-чиновнику мэрии Челябинска продлили срок в СИЗО

Экс-начальника комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска Рината Кучитарова оставили в СИЗО до осени
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Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, клетка, арест, суд, кучитаров ринат
Ринат Кучитаров останется под стражей до начала осени Фото:

Задержанного ФСБ по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями бывшего начальника комитета дорожного хозяйства (КДХ) мэрии Челябинска Рината Кучитарова оставили в СИЗО еще на два месяца. Как сообщил URA.RU 3 июля один из участников процесса, экс-чиновника оставили под стражей до начала осени.

«Суд продлил Кучитарову меру пресечения в виде содержания по стражей. Он пробудет в СИЗО до 5 сентября», — сообщил URA.RU участник процесса.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой Тракторозаводского суда. Там на звонок не ответили.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Кучитарова в декабре 2022 года. Ему инкриминируют преступление, связанное с злоупотреблением должностными полномочиями. По версии следствия, он подписал контракты на озеленение города по завышенным ценам, тем самым нанеся городскому бюджету многомилионный ущерб.

Кучитаров руководил КДХ мэрии Челябинска с августа 2019 года. За несколько дней до задержания он написал заявление о сложении с себя полномочий.

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Задержанного ФСБ по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями бывшего начальника комитета дорожного хозяйства (КДХ) мэрии Челябинска Рината Кучитарова оставили в СИЗО еще на два месяца. Как сообщил URA.RU 3 июля один из участников процесса, экс-чиновника оставили под стражей до начала осени. «Суд продлил Кучитарову меру пресечения в виде содержания по стражей. Он пробудет в СИЗО до 5 сентября», — сообщил URA.RU участник процесса. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой Тракторозаводского суда. Там на звонок не ответили. Сотрудники УФСБ по региону задержали Кучитарова в декабре 2022 года. Ему инкриминируют преступление, связанное с злоупотреблением должностными полномочиями. По версии следствия, он подписал контракты на озеленение города по завышенным ценам, тем самым нанеся городскому бюджету многомилионный ущерб. Кучитаров руководил КДХ мэрии Челябинска с августа 2019 года. За несколько дней до задержания он написал заявление о сложении с себя полномочий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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