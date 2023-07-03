Денис Боронников рассчитывает выпускать не только бронежилеты, но и другую продукцию, которая будет востребована у военнослужащих Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермский предприниматель Денис Боронников, запустивший производство бронежилетов для участников спецоперации, показал корреспонденту URA.RU процесс изготовления специзделий. Фирма Боронникова занимает небольшое помещение в Перми на Рязанской, 101. Над изготовлением бронежилетов трудятся четыре мастера. Идея начать такое производство возникла с началом мобилизации в России осенью 2022 года, когда резко вырос спрос на подобные изделия, объяснил предприниматель.

«После объявления мобилизации даже дождевики и обувь „ходовых“ размеров раскупили. А с заказом специфических изделий, таких, как бронежилеты, к примеру, было еще сложнее. Все конторы, которые работали на физлица, не могли покрыть спрос, да и не все далеко хотели это делать. Тогда у меня и возникла идея организовать производство бронежилетов», — объяснил Боронников.

Бронежилеты шьются по лекалам. В производстве бронежилетов используется особопрочная, износостойкая ткань — кордура. Ее Денис Боронников закупает как у отечественных, так и импортных производителей. Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На производстве задействованы четыре швеи, но Денис говорит, что в планах — расширить производство. Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В специзделиях применяют как кевлар, так и металлические пластины. Все бронежилеты обязательно проходят испытания — их проверяют на прочность на стрельбищах. Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Изделие выполнено по модульной системе, когда на основу — короткий жилет — могут крепиться дополнительные элементы с защитой шеи, рук и паховой области. Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Денис Боронников контролирует процесс пошива бронежилетов. Пожелания и замечания заказчиков обязательно учитываются. Стоимость одного бронежилета варьируется от 40 до 90 тысяч рублей. Фото: Сергей Русанов © URA.RU