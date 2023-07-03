Пермский предприниматель Денис Боронников, запустивший производство бронежилетов для участников спецоперации, показал корреспонденту URA.RU процесс изготовления специзделий. Фирма Боронникова занимает небольшое помещение в Перми на Рязанской, 101. Над изготовлением бронежилетов трудятся четыре мастера. Идея начать такое производство возникла с началом мобилизации в России осенью 2022 года, когда резко вырос спрос на подобные изделия, объяснил предприниматель.
«После объявления мобилизации даже дождевики и обувь „ходовых“ размеров раскупили. А с заказом специфических изделий, таких, как бронежилеты, к примеру, было еще сложнее. Все конторы, которые работали на физлица, не могли покрыть спрос, да и не все далеко хотели это делать. Тогда у меня и возникла идея организовать производство бронежилетов», — объяснил Боронников.
Бронежилеты шьются по лекалам. В производстве бронежилетов используется особопрочная, износостойкая ткань — кордура. Ее Денис Боронников закупает как у отечественных, так и импортных производителей.
Пермский предприниматель Денис Боронников, запустивший производство бронежилетов для участников спецоперации, показал корреспонденту URA.RU процесс изготовления специзделий. Фирма Боронникова занимает небольшое помещение в Перми на Рязанской, 101. Над изготовлением бронежилетов трудятся четыре мастера. Идея начать такое производство возникла с началом мобилизации в России осенью 2022 года, когда резко вырос спрос на подобные изделия, объяснил предприниматель. «После объявления мобилизации даже дождевики и обувь „ходовых“ размеров раскупили. А с заказом специфических изделий, таких, как бронежилеты, к примеру, было еще сложнее. Все конторы, которые работали на физлица, не могли покрыть спрос, да и не все далеко хотели это делать. Тогда у меня и возникла идея организовать производство бронежилетов», — объяснил Боронников.