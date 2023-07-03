Пермский предприниматель показал процесс изготовления бронежилетов. Фото

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Ателье по пошиву военного снаряжения. ИП Боронников Д.А.Пермь, ателье, бронежилеты, пошив военной формы, экипировка сво, бронников денис
Денис Боронников рассчитывает выпускать не только бронежилеты, но и другую продукцию, которая будет востребована у военнослужащих Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пермский предприниматель Денис Боронников, запустивший производство бронежилетов для участников спецоперации, показал корреспонденту URA.RU процесс изготовления специзделий. Фирма Боронникова занимает небольшое помещение в Перми на Рязанской, 101. Над изготовлением бронежилетов трудятся четыре мастера. Идея начать такое производство возникла с началом мобилизации в России осенью 2022 года, когда резко вырос спрос на подобные изделия, объяснил предприниматель.

«После объявления мобилизации даже дождевики и обувь „ходовых“ размеров раскупили. А с заказом специфических изделий, таких, как бронежилеты, к примеру, было еще сложнее. Все конторы, которые работали на физлица, не могли покрыть спрос, да и не все далеко хотели это делать. Тогда у меня и возникла идея организовать производство бронежилетов», — объяснил Боронников.

Ателье по пошиву военного снаряжения. ИП Боронников Д.А.Пермь
Бронежилеты шьются по лекалам. В производстве бронежилетов используется особопрочная, износостойкая ткань — кордура. Ее Денис Боронников закупает как у отечественных, так и импортных производителей.
Фото:

Ателье по пошиву военного снаряжения. ИП Боронников Д.А.Пермь
На производстве задействованы четыре швеи, но Денис говорит, что в планах — расширить производство.
Фото:

Ателье по пошиву военного снаряжения. ИП Боронников Д.А.Пермь
В специзделиях применяют как кевлар, так и металлические пластины. Все бронежилеты обязательно проходят испытания — их проверяют на прочность на стрельбищах.
Фото:

Ателье по пошиву военного снаряжения. ИП Боронников Д.А.Пермь
Изделие выполнено по модульной системе, когда на основу — короткий жилет — могут крепиться дополнительные элементы с защитой шеи, рук и паховой области.
Фото:

Ателье по пошиву военного снаряжения. ИП Боронников Д.А.Пермь
Денис Боронников контролирует процесс пошива бронежилетов. Пожелания и замечания заказчиков обязательно учитываются. Стоимость одного бронежилета варьируется от 40 до 90 тысяч рублей.
Фото:

Ателье по пошиву военного снаряжения. ИП Боронников Д.А.Пермь
Предприятие Дениса Боронникова также наладило пошив защитных чехлов для армейских касок и подсумков. В обозримом будущем предприниматель рассчитывает выпускать спецодежду для военнослужащих.
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Пермский предприниматель Денис Боронников, запустивший производство бронежилетов для участников спецоперации, показал корреспонденту URA.RU процесс изготовления специзделий. Фирма Боронникова занимает небольшое помещение в Перми на Рязанской, 101. Над изготовлением бронежилетов трудятся четыре мастера. Идея начать такое производство возникла с началом мобилизации в России осенью 2022 года, когда резко вырос спрос на подобные изделия, объяснил предприниматель. «После объявления мобилизации даже дождевики и обувь „ходовых“ размеров раскупили. А с заказом специфических изделий, таких, как бронежилеты, к примеру, было еще сложнее. Все конторы, которые работали на физлица, не могли покрыть спрос, да и не все далеко хотели это делать. Тогда у меня и возникла идея организовать производство бронежилетов», — объяснил Боронников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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