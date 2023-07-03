Самый масштабный фестиваль классической музыки посетили 45 тысяч свердловчан

04 июля 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Фестиваль «Безумные дни» проходил в Екатеринбурга с 30 июня по 2 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге завершился фестиваль классической музыки «Безумные дни». Его посетили 45 тысяч человек, еще шесть тысяч смотрели прямые трансляции концертов — всего их было 120. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. «За восемь лет, что фестиваль проводится в Екатеринбурге, он стал еще масштабнее во всех смыслах: число концертов, программа, количество площадок и музыкантов. Мы имеем честь поддерживать „Безумные дни“ несколько лет и рады наблюдать эволюцию проекта, отклик слушателей на него, полные залы молодой аудитории, с очевидно широком диапазоном интересов в плане культурных форматов. С нетерпением ждем следующего фестиваля: анонсируя тему 2024 года коллеги намерены раскрыть тему истоков музыки и творчества, что звучит многообещающе», — сказал генеральный директор «ФОРЭС» Сергей Шмотьев. Всего фестиваль классической музыки посетили 45 тысяч человек, шесть тысяч зрителей со всего мира смотрели концерты в прямом эфире. «Безумные дни» проходили с 30 июня по 2 июля. Ранее URA.RU сообщало, что на мероприятие раскупили практически все билеты.

В Екатеринбурге завершился фестиваль классической музыки «Безумные дни». Его посетили 45 тысяч человек, еще шесть тысяч смотрели прямые трансляции концертов — всего их было 120. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. «За восемь лет, что фестиваль проводится в Екатеринбурге, он стал еще масштабнее во всех смыслах: число концертов, программа, количество площадок и музыкантов. Мы имеем честь поддерживать „Безумные дни“ несколько лет и рады наблюдать эволюцию проекта, отклик слушателей на него, полные залы молодой аудитории, с очевидно широком диапазоном интересов в плане культурных форматов. С нетерпением ждем следующего фестиваля: анонсируя тему 2024 года коллеги намерены раскрыть тему истоков музыки и творчества, что звучит многообещающе», — сказал генеральный директор «ФОРЭС» Сергей Шмотьев. Всего фестиваль классической музыки посетили 45 тысяч человек, шесть тысяч зрителей со всего мира смотрели концерты в прямом эфире. «Безумные дни» проходили с 30 июня по 2 июля. Ранее URA.RU сообщало, что на мероприятие раскупили практически все билеты.