03 июля 2023

Самый масштабный фестиваль классической музыки посетили 45 тысяч свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация Безумных дней Свердловской филармонии - Ода ночи. Екатеринбург , свердловская филармония, музыкальный фестиваль, хасанов рустем
Фестиваль «Безумные дни» проходил в Екатеринбурга с 30 июня по 2 июля Фото:

В Екатеринбурге завершился фестиваль классической музыки «Безумные дни». Его посетили 45 тысяч человек, еще шесть тысяч смотрели прямые трансляции концертов — всего их было 120. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия.

«За восемь лет, что фестиваль проводится в Екатеринбурге, он стал еще масштабнее во всех смыслах: число концертов, программа, количество площадок и музыкантов. Мы имеем честь поддерживать „Безумные дни“ несколько лет и рады наблюдать эволюцию проекта, отклик слушателей на него, полные залы молодой аудитории, с очевидно широком диапазоном интересов в плане культурных форматов. С нетерпением ждем следующего фестиваля: анонсируя тему 2024 года коллеги намерены раскрыть тему истоков музыки и творчества, что звучит многообещающе», — сказал генеральный директор «ФОРЭС» Сергей Шмотьев.

Всего фестиваль классической музыки посетили 45 тысяч человек, шесть тысяч зрителей со всего мира смотрели концерты в прямом эфире. «Безумные дни» проходили с 30 июня по 2 июля. Ранее URA.RU сообщало, что на мероприятие раскупили практически все билеты.

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В Екатеринбурге завершился фестиваль классической музыки «Безумные дни». Его посетили 45 тысяч человек, еще шесть тысяч смотрели прямые трансляции концертов — всего их было 120. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. «За восемь лет, что фестиваль проводится в Екатеринбурге, он стал еще масштабнее во всех смыслах: число концертов, программа, количество площадок и музыкантов. Мы имеем честь поддерживать „Безумные дни“ несколько лет и рады наблюдать эволюцию проекта, отклик слушателей на него, полные залы молодой аудитории, с очевидно широком диапазоном интересов в плане культурных форматов. С нетерпением ждем следующего фестиваля: анонсируя тему 2024 года коллеги намерены раскрыть тему истоков музыки и творчества, что звучит многообещающе», — сказал генеральный директор «ФОРЭС» Сергей Шмотьев. Всего фестиваль классической музыки посетили 45 тысяч человек, шесть тысяч зрителей со всего мира смотрели концерты в прямом эфире. «Безумные дни» проходили с 30 июня по 2 июля. Ранее URA.RU сообщало, что на мероприятие раскупили практически все билеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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