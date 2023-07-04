В Свердловской области на федеральных трассах ввели ограничения

Ограничения на движение грузовиков ввели из-за жары
В Свердловской области на период жары вводится ограничение на движение большегрузов по дорогам федерального значения. Информация об этом появилась на сайте Уралуправтодора.
«На период жаркой погоды вводится временное ограничение движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения […] Меры вводятся в отношении грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов», — говорится в сообщении ведомства.
Грузовикам запрещено ездить по следующим участкам дорог:
- Р-242 Пермь — Екатеринбург (км 160+046 — км 352+424)
- Р-351 Екатеринбург — Тюмень (км 13+600 — км 320+756, обход пгт. Белоярский км 0+000 — км 23+117)
- Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган (км 31+900 — км 131+398)
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.