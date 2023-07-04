В Свердловской области на федеральных трассах ввели ограничения

В Свердловской области водителям большегрузов запретили ездить по федеральным трассам
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Ограничения на движение грузовиков ввели из-за жары Фото:

В Свердловской области на период жары вводится ограничение на движение большегрузов по дорогам федерального значения. Информация об этом появилась на сайте Уралуправтодора.

«На период жаркой погоды вводится временное ограничение движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения […] Меры вводятся в отношении грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов», — говорится в сообщении ведомства.

Грузовикам запрещено ездить по следующим участкам дорог:

  • Р-242 Пермь — Екатеринбург (км 160+046 — км 352+424)
  • Р-351 Екатеринбург — Тюмень (км 13+600 — км 320+756, обход пгт. Белоярский км 0+000 — км 23+117)
  • Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган (км 31+900 — км 131+398)

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В Свердловской области на период жары вводится ограничение на движение большегрузов по дорогам федерального значения. Информация об этом появилась на сайте Уралуправтодора. «На период жаркой погоды вводится временное ограничение движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения […] Меры вводятся в отношении грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов», — говорится в сообщении ведомства. Грузовикам запрещено ездить по следующим участкам дорог:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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