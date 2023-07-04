Инженер из Екатеринбурга уехал на фронт, чтобы тестировать разработки FPV-дронов

Екатеринбургский инженер, специализирующийся на создании и применении FPV-дронов (First Person View, модели с возможностью управления от первого лица — прим. URA.RU), отправился на фронт, чтобы тестировать свои разработки в этой сфере и учить других военнослужащих управлять беспилотниками. С помощью дронов его подразделение решает задачи огневого поражения и разведки, рассказал URA.RU на условиях анонимности боец, воюющий на передовой.
«Мой товарищ, который служит на СВО, предложил приехать и показать командованию, как работают FPV-дроны. Я приехал, показал и рассказал, продемонстрировал эффективность. Комбат спросил: „Готов служить?“. Я сказал: „Так точно!“. Получил на руки нужные бумаги, поехал домой оформляться на контракт. Сейчас уже второй месяц службы идет», — поделился собеседник.
Екатеринбуржец не рвался на фронт, но передавая — именно то место, где можно применить все знания в сфере беспилотных летательных аппаратов. «Здесь на уровне командира дивизиона и командира батальона мне дали карт-бланш. „Ты получишь все, что нужно, только делай результат и готовь людей и технику“. Я работаю с FPV-дронами, которые сначала все считали игрушками, а сейчас на них судорожно пытаются заработать все, кому не лень. Мы с их помощью решаем задачи огневого поражения и разведки. Сейчас придумываем новые технические решения и тактические схемы», — делится боец.
Официальная должность военнослужащего — рядовой, санитар роты эвакуации раненых, потому что должность инженера-оператора БПЛА в армии еще не учредили. Тех, кто умел бы «летать» на дронах, в армии пока еще мало. Но скоро в дивизионе собеседника к выполнению задач приступит первый выпуск операторов БПЛА, которых готовил он. «Результат есть, а значит все не зря. Каждый день мы наносим результативные удары по противнику», — рассказывает военный.
Ранее URA.RU сообщало, что компания MalahiTeam из Екатеринбурга сделала прибор для обнаружения вражеских дронов. Если обнаружитель засекает поблизости беспилотник, то сигнализирует об этом.
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