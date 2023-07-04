Инженер из Екатеринбурга уехал на фронт, чтобы тестировать разработки FPV-дронов

05 июля 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Инженер-оператор FPV-дронов поехал на фронт, чтобы учить военных управлять беспилотниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбургский инженер, специализирующийся на создании и применении FPV-дронов (First Person View, модели с возможностью управления от первого лица — прим. URA.RU), отправился на фронт, чтобы тестировать свои разработки в этой сфере и учить других военнослужащих управлять беспилотниками. С помощью дронов его подразделение решает задачи огневого поражения и разведки, рассказал URA.RU на условиях анонимности боец, воюющий на передовой. «Мой товарищ, который служит на СВО, предложил приехать и показать командованию, как работают FPV-дроны. Я приехал, показал и рассказал, продемонстрировал эффективность. Комбат спросил: „Готов служить?“. Я сказал: „Так точно!“. Получил на руки нужные бумаги, поехал домой оформляться на контракт. Сейчас уже второй месяц службы идет», — поделился собеседник. Екатеринбуржец не рвался на фронт, но передавая — именно то место, где можно применить все знания в сфере беспилотных летательных аппаратов. «Здесь на уровне командира дивизиона и командира батальона мне дали карт-бланш. „Ты получишь все, что нужно, только делай результат и готовь людей и технику“. Я работаю с FPV-дронами, которые сначала все считали игрушками, а сейчас на них судорожно пытаются заработать все, кому не лень. Мы с их помощью решаем задачи огневого поражения и разведки. Сейчас придумываем новые технические решения и тактические схемы», — делится боец. Официальная должность военнослужащего — рядовой, санитар роты эвакуации раненых, потому что должность инженера-оператора БПЛА в армии еще не учредили. Тех, кто умел бы «летать» на дронах, в армии пока еще мало. Но скоро в дивизионе собеседника к выполнению задач приступит первый выпуск операторов БПЛА, которых готовил он. «Результат есть, а значит все не зря. Каждый день мы наносим результативные удары по противнику», — рассказывает военный. Ранее URA.RU сообщало, что компания MalahiTeam из Екатеринбурга сделала прибор для обнаружения вражеских дронов. Если обнаружитель засекает поблизости беспилотник, то сигнализирует об этом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский инженер, специализирующийся на создании и применении FPV-дронов (First Person View, модели с возможностью управления от первого лица — прим. URA.RU), отправился на фронт, чтобы тестировать свои разработки в этой сфере и учить других военнослужащих управлять беспилотниками. С помощью дронов его подразделение решает задачи огневого поражения и разведки, рассказал URA.RU на условиях анонимности боец, воюющий на передовой. «Мой товарищ, который служит на СВО, предложил приехать и показать командованию, как работают FPV-дроны. Я приехал, показал и рассказал, продемонстрировал эффективность. Комбат спросил: „Готов служить?“. Я сказал: „Так точно!“. Получил на руки нужные бумаги, поехал домой оформляться на контракт. Сейчас уже второй месяц службы идет», — поделился собеседник. Екатеринбуржец не рвался на фронт, но передавая — именно то место, где можно применить все знания в сфере беспилотных летательных аппаратов. «Здесь на уровне командира дивизиона и командира батальона мне дали карт-бланш. „Ты получишь все, что нужно, только делай результат и готовь людей и технику“. Я работаю с FPV-дронами, которые сначала все считали игрушками, а сейчас на них судорожно пытаются заработать все, кому не лень. Мы с их помощью решаем задачи огневого поражения и разведки. Сейчас придумываем новые технические решения и тактические схемы», — делится боец. Официальная должность военнослужащего — рядовой, санитар роты эвакуации раненых, потому что должность инженера-оператора БПЛА в армии еще не учредили. Тех, кто умел бы «летать» на дронах, в армии пока еще мало. Но скоро в дивизионе собеседника к выполнению задач приступит первый выпуск операторов БПЛА, которых готовил он. «Результат есть, а значит все не зря. Каждый день мы наносим результативные удары по противнику», — рассказывает военный. Ранее URA.RU сообщало, что компания MalahiTeam из Екатеринбурга сделала прибор для обнаружения вражеских дронов. Если обнаружитель засекает поблизости беспилотник, то сигнализирует об этом.