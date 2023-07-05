В свердловском городе затопило центральные улицы из-за дождя. Видео

06 июля 2023 в 03:13 Размер текста - 17 +

Свердловчане пожаловались на затопленные из-за дождя улицы в Ирбите Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ирбите (Свердловская область) вечером 5 июля затопило улицы в центре города из-за сильного дождя. Информация об этом появилась в соцсети. «Сегодня прямо в Ирбите появилась огромная удача побывать на море, не выезжая из города. А вы заметили, что после дождя тут воды в разы больше, чем в парке с фонтанами?», — иронизируют свердловчане в telegram-канале «Инцидент ИРБИТ». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Ирбита. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС по Свердловской области продлило штормовое предупреждение в регионе. По словам спасателей, на Среднем Урале могут быть затяжные дожди с порывами ветра до 20 метров в секунду.

В Ирбите (Свердловская область) вечером 5 июля затопило улицы в центре города из-за сильного дождя. Информация об этом появилась в соцсети. «Сегодня прямо в Ирбите появилась огромная удача побывать на море, не выезжая из города. А вы заметили, что после дождя тут воды в разы больше, чем в парке с фонтанами?», — иронизируют свердловчане в telegram-канале «Инцидент ИРБИТ». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Ирбита. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС по Свердловской области продлило штормовое предупреждение в регионе. По словам спасателей, на Среднем Урале могут быть затяжные дожди с порывами ветра до 20 метров в секунду.