05 июля 2023

В свердловском городе затопило центральные улицы из-за дождя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Тюмень , непогода, дождь, дождь в городе
Свердловчане пожаловались на затопленные из-за дождя улицы в Ирбите Фото:

В Ирбите (Свердловская область) вечером 5 июля затопило улицы в центре города из-за сильного дождя. Информация об этом появилась в соцсети.

«Сегодня прямо в Ирбите появилась огромная удача побывать на море, не выезжая из города. А вы заметили, что после дождя тут воды в разы больше, чем в парке с фонтанами?», — иронизируют свердловчане в telegram-канале «Инцидент ИРБИТ».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Ирбита. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что МЧС по Свердловской области продлило штормовое предупреждение в регионе. По словам спасателей, на Среднем Урале могут быть затяжные дожди с порывами ветра до 20 метров в секунду.

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В Ирбите (Свердловская область) вечером 5 июля затопило улицы в центре города из-за сильного дождя. Информация об этом появилась в соцсети. «Сегодня прямо в Ирбите появилась огромная удача побывать на море, не выезжая из города. А вы заметили, что после дождя тут воды в разы больше, чем в парке с фонтанами?», — иронизируют свердловчане в telegram-канале «Инцидент ИРБИТ». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Ирбита. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС по Свердловской области продлило штормовое предупреждение в регионе. По словам спасателей, на Среднем Урале могут быть затяжные дожди с порывами ветра до 20 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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