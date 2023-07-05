В Ирбите (Свердловская область) вечером 5 июля затопило улицы в центре города из-за сильного дождя. Информация об этом появилась в соцсети.
«Сегодня прямо в Ирбите появилась огромная удача побывать на море, не выезжая из города. А вы заметили, что после дождя тут воды в разы больше, чем в парке с фонтанами?», — иронизируют свердловчане в telegram-канале «Инцидент ИРБИТ».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Ирбита. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что МЧС по Свердловской области продлило штормовое предупреждение в регионе. По словам спасателей, на Среднем Урале могут быть затяжные дожди с порывами ветра до 20 метров в секунду.
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