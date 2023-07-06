06 июля 2023

Во Франции назвали причину массовых беспорядков

Le Figaro: причиной беспорядков во Франции была массовая миграция
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Во Франции назвали причину массовых беспорядков Фото:

Стихийные бунты и погромы во Франции были вызваны массовой миграцией. Об этом заявил бывший глава управления внешней разведки страны Пьер Брошан.

«Если мы достигли этой точки, то это, возможно, прежде всего из-за доминирующей идеологии, которая оправдывала и даже прославляла массовую иммиграцию, которую нам пришлось пережить в течение полувека», — передает слова Брошана газета Le Figaro. Он считает, что такого масштаба уличных беспорядков страна не видела со времен революции 1789 года.

Ранее сообщалось, что во Франции начались массовые погромы из-за убийства полицейскими 17-летнего молодого человека, который отказался починится требованиям правоохранителей. Протестующие вышли на улицы страны и стали грабить магазины, поджигать кафе и рестораны. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что причиной этому стала политика президента Франции Эммануэля Макрона. Политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин предположил, что беспорядки могут распространиться по всей Европе.

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Стихийные бунты и погромы во Франции были вызваны массовой миграцией. Об этом заявил бывший глава управления внешней разведки страны Пьер Брошан. «Если мы достигли этой точки, то это, возможно, прежде всего из-за доминирующей идеологии, которая оправдывала и даже прославляла массовую иммиграцию, которую нам пришлось пережить в течение полувека», — передает слова Брошана газета Le Figaro. Он считает, что такого масштаба уличных беспорядков страна не видела со времен революции 1789 года. Ранее сообщалось, что во Франции начались массовые погромы из-за убийства полицейскими 17-летнего молодого человека, который отказался починится требованиям правоохранителей. Протестующие вышли на улицы страны и стали грабить магазины, поджигать кафе и рестораны. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что причиной этому стала политика президента Франции Эммануэля Макрона. Политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин предположил, что беспорядки могут распространиться по всей Европе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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