Володин: политика Макрона привела Францию к саморазрушению

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Трансляция выступления Владимира Путина. Санкт-Петербург, макрон на экране
Макрон ослабил влияние партийной системы во Франции, заявил Вячеслав Володин Фото:

Политика нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона привела к росту протестных настроений и запуску механизмов саморазрушений страны. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

«Макрон своими действиями привел некогда сильное и стабильное государство к запуску процессов саморазрушения. <…> Стремясь к политической монополии, он в последние годы снижал роль профсоюзов, традиционно играющих значимую роль в жизни государства », — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что Макрон также ослабил партийную систему, укрепив только одну партию. Из-за этого возросли протестные настроения. Обсуждение проблем перешло из стен парламента на улицы.

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Чтобы граждане Франции не ощущали эффект от разрушения государства, Макрон ввязался в спецоперацию. Франция стала поставлять оружие на Украину.

Ранее во Франции начались беспорядки из-за того, что полицейские убили 17-летнего подростка. Последний отказался подчиняться полиции. Люди вышли на улицы. Они стали грабить магазины, поджигать рестораны и оказывать сопротивление полиции. Счет задержанных идет на тысячи, за шесть дней их число достигло 3625 человек, передает RT.

Марш протеста перекинулся и на другие страны. Они затронули Швейцарию и Бельгию.

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Политика нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона привела к росту протестных настроений и запуску механизмов саморазрушений страны. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин. «Макрон своими действиями привел некогда сильное и стабильное государство к запуску процессов саморазрушения. <…> Стремясь к политической монополии, он в последние годы снижал роль профсоюзов, традиционно играющих значимую роль в жизни государства », — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что Макрон также ослабил партийную систему, укрепив только одну партию. Из-за этого возросли протестные настроения. Обсуждение проблем перешло из стен парламента на улицы. Чтобы граждане Франции не ощущали эффект от разрушения государства, Макрон ввязался в спецоперацию. Франция стала поставлять оружие на Украину. Ранее во Франции начались беспорядки из-за того, что полицейские убили 17-летнего подростка. Последний отказался подчиняться полиции. Люди вышли на улицы. Они стали грабить магазины, поджигать рестораны и оказывать сопротивление полиции. Счет задержанных идет на тысячи, за шесть дней их число достигло 3625 человек, передает RT. Марш протеста перекинулся и на другие страны. Они затронули Швейцарию и Бельгию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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