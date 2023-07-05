Володин: политика Макрона привела Францию к саморазрушению

05 июля 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Макрон ослабил влияние партийной системы во Франции, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политика нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона привела к росту протестных настроений и запуску механизмов саморазрушений страны. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин. «Макрон своими действиями привел некогда сильное и стабильное государство к запуску процессов саморазрушения. <…> Стремясь к политической монополии, он в последние годы снижал роль профсоюзов, традиционно играющих значимую роль в жизни государства », — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале . Он отметил, что Макрон также ослабил партийную систему, укрепив только одну партию. Из-за этого возросли протестные настроения. Обсуждение проблем перешло из стен парламента на улицы. Новость по теме Участники беспорядков во Франции захватили у полиции пулеметы: что известно к этому часу Чтобы граждане Франции не ощущали эффект от разрушения государства, Макрон ввязался в спецоперацию. Франция стала поставлять оружие на Украину. Ранее во Франции начались беспорядки из-за того, что полицейские убили 17-летнего подростка. Последний отказался подчиняться полиции. Люди вышли на улицы. Они стали грабить магазины, поджигать рестораны и оказывать сопротивление полиции. Счет задержанных идет на тысячи, за шесть дней их число достигло 3625 человек, передает RT. Марш протеста перекинулся и на другие страны. Они затронули Швейцарию и Бельгию.

Политика нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона привела к росту протестных настроений и запуску механизмов саморазрушений страны. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин. «Макрон своими действиями привел некогда сильное и стабильное государство к запуску процессов саморазрушения. <…> Стремясь к политической монополии, он в последние годы снижал роль профсоюзов, традиционно играющих значимую роль в жизни государства », — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что Макрон также ослабил партийную систему, укрепив только одну партию. Из-за этого возросли протестные настроения. Обсуждение проблем перешло из стен парламента на улицы. Чтобы граждане Франции не ощущали эффект от разрушения государства, Макрон ввязался в спецоперацию. Франция стала поставлять оружие на Украину. Ранее во Франции начались беспорядки из-за того, что полицейские убили 17-летнего подростка. Последний отказался подчиняться полиции. Люди вышли на улицы. Они стали грабить магазины, поджигать рестораны и оказывать сопротивление полиции. Счет задержанных идет на тысячи, за шесть дней их число достигло 3625 человек, передает RT. Марш протеста перекинулся и на другие страны. Они затронули Швейцарию и Бельгию.