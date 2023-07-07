В Екатеринбурге скончался бывший руководитель детской школы баскетбола

Тренер по баскетболу скончался на пятидесятом году жизни
В Екатеринбурге скончался бывший руководитель, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы №3 имени Анатолия Мышкина Антон Ельняков. Об этом сообщили в пресс-службе спортшколы в соцсети.
«6 июля на пятидесятом году жизни ушел из жизни тренер-преподаватель нашей школы Антон Ельняков. Информацию о дате и месте прощания сообщим дополнительно», — сообщили в сообществе «СШ №3 имени А.Д.Мышкина | ЕКАТЕРИНБУРГ» в соцсети «Вконтакте».
Ельняков более 10 лет руководил спортивной школой. Также в пресс-службе учреждения отметили, что тренер внес весомый вклад в развитие баскетбола в Свердловской области.
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