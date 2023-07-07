07 июля 2023

В Екатеринбурге скончался бывший руководитель детской школы баскетбола

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, баскетбол, мяч, кольцо
Тренер по баскетболу скончался на пятидесятом году жизни Фото:

В Екатеринбурге скончался бывший руководитель, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы №3 имени Анатолия Мышкина Антон Ельняков. Об этом сообщили в пресс-службе спортшколы в соцсети.

«6 июля на пятидесятом году жизни ушел из жизни тренер-преподаватель нашей школы Антон Ельняков. Информацию о дате и месте прощания сообщим дополнительно», — сообщили в сообществе «СШ №3 имени А.Д.Мышкина | ЕКАТЕРИНБУРГ» в соцсети «Вконтакте».

Ельняков более 10 лет руководил спортивной школой. Также в пресс-службе учреждения отметили, что тренер внес весомый вклад в развитие баскетбола в Свердловской области.

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В Екатеринбурге скончался бывший руководитель, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы №3 имени Анатолия Мышкина Антон Ельняков. Об этом сообщили в пресс-службе спортшколы в соцсети. «6 июля на пятидесятом году жизни ушел из жизни тренер-преподаватель нашей школы Антон Ельняков. Информацию о дате и месте прощания сообщим дополнительно», — сообщили в сообществе «СШ №3 имени А.Д.Мышкина | ЕКАТЕРИНБУРГ» в соцсети «Вконтакте». Ельняков более 10 лет руководил спортивной школой. Также в пресс-службе учреждения отметили, что тренер внес весомый вклад в развитие баскетбола в Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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