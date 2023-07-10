Никита Джигурда оценил трек «Работаем, брат!» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Актер и шоумен Никита Джигурда принял участие в записи трека музыканта из Копейска (Челябинская область) Александра Шушарина. Об этом в социальных сетях написал блогер Евгений Волосов, назвав новый трек гимном защитников страны.

«Джигурда спел с копейским музыкантом Александром Шушариным для наших братьев, бойцов СВО. Трек „Работаем, брат!“. SHuSHa называет сингл одой ратному труду и воинскому братству. Это гимн защитников России, которые уверенно идут к победе!», — написал Волосов на своей странице в «ВКонтакте».

Согласно презентации трека, он выйдет 21 июня. В создании трека участвовали Александр «SHuSHa» Шушарин, «Сын Венеры», «CD PLAYA», «KOKA BEATS».