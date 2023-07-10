Джигурда спел с челябинским музыкантом. Видео

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Актер Никита Джигурда. Екатеринбург , джигурда никита
Никита Джигурда оценил трек «Работаем, брат!» Фото:
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Актер и шоумен Никита Джигурда принял участие в записи трека музыканта из Копейска (Челябинская область) Александра Шушарина. Об этом в социальных сетях написал блогер Евгений Волосов, назвав новый трек гимном защитников страны.

«Джигурда спел с копейским музыкантом Александром Шушариным для наших братьев, бойцов СВО. Трек „Работаем, брат!“. SHuSHa называет сингл одой ратному труду и воинскому братству. Это гимн защитников России, которые уверенно идут к победе!», — написал Волосов на своей странице в «ВКонтакте».

Согласно презентации трека, он выйдет 21 июня. В создании трека участвовали Александр «SHuSHa» Шушарин, «Сын Венеры», «CD PLAYA», «KOKA BEATS».

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Актер и шоумен Никита Джигурда принял участие в записи трека музыканта из Копейска (Челябинская область) Александра Шушарина. Об этом в социальных сетях написал блогер Евгений Волосов, назвав новый трек гимном защитников страны. «Джигурда спел с копейским музыкантом Александром Шушариным для наших братьев, бойцов СВО. Трек „Работаем, брат!“. SHuSHa называет сингл одой ратному труду и воинскому братству. Это гимн защитников России, которые уверенно идут к победе!», — написал Волосов на своей странице в «ВКонтакте». Согласно презентации трека, он выйдет 21 июня. В создании трека участвовали Александр «SHuSHa» Шушарин, «Сын Венеры», «CD PLAYA», «KOKA BEATS».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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