Как мед влияет на здоровье человека

Ученые Университета Гранады выяснили, что мед улучшает здоровье и самочувствие человека

13 июля 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Употребление меда натощак снижает уровень триглицеридов и глюкозы в крови Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Натуральный мед оказывает положительное влияние на здоровье и самочувствие человека. Он помогает в борьбе с бессонницей и лишним весом. Это выяснили испанские исследователи из Университета Гранады. На основе 48 клинических испытаний ученые выяснили, что регулярное употребление меда натощак снижает уровень триглицеридов и глюкозы в крови, а также понижает холестерин. В испытаниях приняли участие более 3000 человек, средний возраст которых составил 30 лет. По результатам исследования, опубликованным в журнале Nutrients, выяснилось, что мед также помогает контролировать вес, способствует снижению артериального давления, помогает в лечении кашля, улучшает сон и ускорят заживление ран, передает Ридус. Положительное влияние меда на организм человека объясняется высоким содержанием фенольных компонентов и сильно зависит от качества продукта, отметили ученые. Поэтому следует тщательно подходить к выбору меда и проверять его натуральность. Однако употреблять мед стоит с осторожностью, так как иногда он может быть опасен. Так, например, если добавлять мед в кипяток, он потеряет все полезные свойства, и в нем начнет вырабатываться яд, диоксометил. Об этом рассказал пчеловод Даури Тугуш. Также в мед могут попасть пестициды или соли тяжелых металлов, если ульи содержались в неподходящих условиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Натуральный мед оказывает положительное влияние на здоровье и самочувствие человека. Он помогает в борьбе с бессонницей и лишним весом. Это выяснили испанские исследователи из Университета Гранады. На основе 48 клинических испытаний ученые выяснили, что регулярное употребление меда натощак снижает уровень триглицеридов и глюкозы в крови, а также понижает холестерин. В испытаниях приняли участие более 3000 человек, средний возраст которых составил 30 лет. По результатам исследования, опубликованным в журнале Nutrients, выяснилось, что мед также помогает контролировать вес, способствует снижению артериального давления, помогает в лечении кашля, улучшает сон и ускорят заживление ран, передает Ридус. Положительное влияние меда на организм человека объясняется высоким содержанием фенольных компонентов и сильно зависит от качества продукта, отметили ученые. Поэтому следует тщательно подходить к выбору меда и проверять его натуральность. Однако употреблять мед стоит с осторожностью, так как иногда он может быть опасен. Так, например, если добавлять мед в кипяток, он потеряет все полезные свойства, и в нем начнет вырабатываться яд, диоксометил. Об этом рассказал пчеловод Даури Тугуш. Также в мед могут попасть пестициды или соли тяжелых металлов, если ульи содержались в неподходящих условиях.