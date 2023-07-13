В Челябинске пешеход попал под колеса Lada

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Новостройки. Челябинск, неотложка, медицина, скорая помощь
Мужчину доставили в медицинское учреждение Фото:

В Челябинске 13 июля на улице Каслинская Lada Granta сбила пешехода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

«В 18:05 возле дома 34 по Каслинской водитель Lada Granta 1991 года рождения наехал на пешехода. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в ГИБДД.

Мужчина переходил проезжую часть слева на право по ходу движения автомобиля. Обстоятельства устанавливаются.

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В Челябинске 13 июля на улице Каслинская Lada Granta сбила пешехода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу. «В 18:05 возле дома 34 по Каслинской водитель Lada Granta 1991 года рождения наехал на пешехода. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в ГИБДД. Мужчина переходил проезжую часть слева на право по ходу движения автомобиля. Обстоятельства устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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