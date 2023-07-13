В Челябинске пешеход попал под колеса Lada

Мужчину доставили в медицинское учреждение
В Челябинске 13 июля на улице Каслинская Lada Granta сбила пешехода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.
«В 18:05 возле дома 34 по Каслинской водитель Lada Granta 1991 года рождения наехал на пешехода. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в ГИБДД.
Мужчина переходил проезжую часть слева на право по ходу движения автомобиля. Обстоятельства устанавливаются.
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