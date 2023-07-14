В Кремле ответили на вопрос о конфликте генерала Попова и Минобороны

Песков: вопрос о ситуации с генералом Поповым не в повестке Кремля

14 июля 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Песков переадресовал вопрос о генерале Попове в Минобороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль не будет комментировать конфликт командующего 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) Ивана Попова с Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов. «Мы не комментируем. Речь идет о военных, о Миноброны, поэтому здесь за комментарием рекомендуем туда обращаться. Это вопрос не нашей повестки», — заявил Песков.

Кремль не будет комментировать конфликт командующего 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) Ивана Попова с Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов. «Мы не комментируем. Речь идет о военных, о Миноброны, поэтому здесь за комментарием рекомендуем туда обращаться. Это вопрос не нашей повестки», — заявил Песков.