В Кремле ответили на вопрос о конфликте генерала Попова и Минобороны

Песков: вопрос о ситуации с генералом Поповым не в повестке Кремля
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Марафон "Новое знание", первый день. Москва, песков дмитрий
Песков переадресовал вопрос о генерале Попове в Минобороны Фото:

Кремль не будет комментировать конфликт командующего 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) Ивана Попова с Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы не комментируем. Речь идет о военных, о Миноброны, поэтому здесь за комментарием рекомендуем туда обращаться. Это вопрос не нашей повестки», — заявил Песков.

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Кремль не будет комментировать конфликт командующего 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) Ивана Попова с Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов. «Мы не комментируем. Речь идет о военных, о Миноброны, поэтому здесь за комментарием рекомендуем туда обращаться. Это вопрос не нашей повестки», — заявил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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