В Кремле ответили на вопрос о конфликте генерала Попова и Минобороны

Песков переадресовал вопрос о генерале Попове в Минобороны
Кремль не будет комментировать конфликт командующего 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) Ивана Попова с Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
«Мы не комментируем. Речь идет о военных, о Миноброны, поэтому здесь за комментарием рекомендуем туда обращаться. Это вопрос не нашей повестки», — заявил Песков.
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