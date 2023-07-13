Пермякам рассказали, как сэкономить 50 тысяч, покупая путевки в Турцию

Пермский туроператор: осенью поездка на курорты Турции обойдется дешевле на 50 тысяч рублей

14 июля 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Осенью путевки существенно дешевле, а погода комфортнее Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чтобы существенно сэкономить на путевке в Турцию, турфирмы рекомендуют бронировать туры на осень, а не на лето. В этом случае экономия может составить до 50 тысяч рублей, рассказали представители турфирмы «Дом солнца» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Как сэкономить 50 тысяч рублей на туре? Забронировать его на конец сезона — бархатную осень. Смотрите сами: стоимость недельной поездки в турецкий отель по системе „Ультра все включено“ сейчас 252 тысячи рублей на двоих. Осенью этот же отель будет стоить 194 тысячи рублей на двоих», — отметили в турфирме. Кроме цены у отдыха осенью есть и другие преимущества. Нет большого наплыва туристов, детей и школьников. Температура воздуха не такая высокая как летом, а более комфортная. Море еще достаточно теплое, чтобы в нем купаться, отметили в турфирме. Ранее URA.RU рассказывало, что в июле не стоит ждать горящие путевки на море. Спрос на отпуск за границей не снижается.

Чтобы существенно сэкономить на путевке в Турцию, турфирмы рекомендуют бронировать туры на осень, а не на лето. В этом случае экономия может составить до 50 тысяч рублей, рассказали представители турфирмы «Дом солнца» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Как сэкономить 50 тысяч рублей на туре? Забронировать его на конец сезона — бархатную осень. Смотрите сами: стоимость недельной поездки в турецкий отель по системе „Ультра все включено“ сейчас 252 тысячи рублей на двоих. Осенью этот же отель будет стоить 194 тысячи рублей на двоих», — отметили в турфирме. Кроме цены у отдыха осенью есть и другие преимущества. Нет большого наплыва туристов, детей и школьников. Температура воздуха не такая высокая как летом, а более комфортная. Море еще достаточно теплое, чтобы в нем купаться, отметили в турфирме. Ранее URA.RU рассказывало, что в июле не стоит ждать горящие путевки на море. Спрос на отпуск за границей не снижается.