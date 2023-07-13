13 июля 2023

Пермякам рассказали, как сэкономить 50 тысяч, покупая путевки в Турцию

Пермский туроператор: осенью поездка на курорты Турции обойдется дешевле на 50 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Осенью путевки существенно дешевле, а погода комфортнее Фото:

Чтобы существенно сэкономить на путевке в Турцию, турфирмы рекомендуют бронировать туры на осень, а не на лето. В этом случае экономия может составить до 50 тысяч рублей, рассказали представители турфирмы «Дом солнца» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Как сэкономить 50 тысяч рублей на туре? Забронировать его на конец сезона — бархатную осень. Смотрите сами: стоимость недельной поездки в турецкий отель по системе „Ультра все включено“ сейчас 252 тысячи рублей на двоих. Осенью этот же отель будет стоить 194 тысячи рублей на двоих», — отметили в турфирме.

Кроме цены у отдыха осенью есть и другие преимущества. Нет большого наплыва туристов, детей и школьников. Температура воздуха не такая высокая как летом, а более комфортная. Море еще достаточно теплое, чтобы в нем купаться, отметили в турфирме.

Ранее URA.RU рассказывало, что в июле не стоит ждать горящие путевки на море. Спрос на отпуск за границей не снижается.

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Чтобы существенно сэкономить на путевке в Турцию, турфирмы рекомендуют бронировать туры на осень, а не на лето. В этом случае экономия может составить до 50 тысяч рублей, рассказали представители турфирмы «Дом солнца» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Как сэкономить 50 тысяч рублей на туре? Забронировать его на конец сезона — бархатную осень. Смотрите сами: стоимость недельной поездки в турецкий отель по системе „Ультра все включено“ сейчас 252 тысячи рублей на двоих. Осенью этот же отель будет стоить 194 тысячи рублей на двоих», — отметили в турфирме. Кроме цены у отдыха осенью есть и другие преимущества. Нет большого наплыва туристов, детей и школьников. Температура воздуха не такая высокая как летом, а более комфортная. Море еще достаточно теплое, чтобы в нем купаться, отметили в турфирме. Ранее URA.RU рассказывало, что в июле не стоит ждать горящие путевки на море. Спрос на отпуск за границей не снижается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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