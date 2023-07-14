Трое челябинцев вывели заграницу валюту на 19 млн рублей

Подельники использовали подложные документы и валютные расчетные счета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Три жителя Челябинска переводили деньги в иностранной валюте заграницу, используя поддельные документы о сотрудничестве с организациями. О том, что сумма выведенной валюты из России равна 19 млн рублей, URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

«Два мужчины 1980 и 1983 годов рождения и женщина 1988 года рождения из Челябинска незаконно переводили валюту за пределы России. В банки они предоставляли подложные документы. В российском эквиваленте выведено на сумму свыше 19 миллионов рублей», — заявили URA.RU в МВД.

С февраля 2020 года по апрель 2021 года обвиняемые открывали расчетные счета с валютой на организации. Фирмы обеспечивали наличие денег и были созданы для совершения преступления. В банки Челябинска они предоставляли договоры о поставках и покупках с заграничными организациями, куда перечисляли деньги. Товар в Россию не поставлялся, а валюта выводилась за пределы страны.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех жителей Челябинска, обвиняемых по пунктам „а“, „б“, „в“ части 2 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов), пункту „б“ части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица)», — уточнили URA.RU в прокуратуре региона.

Уголовное дело направили в суд Советского района Челябинска. Подозреваемым избрали меру в виде подписки о невыезде.