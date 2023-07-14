В Екатеринбурге начали массово отменять мероприятия из-за ливня

14 июля 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Многие мероприятия перенесли на фоне обильных осадков Фото: Московец Илья © URA.RU Дожди вмешались в планы организаторов екатеринбургских мероприятий на открытом воздухе. Многие стали отказываться от проведения встреч и спортивных соревнований. Об этом сообщают организаторы в своих соцсетях. «Паблик-токи „Язык Эйнштейна“ и водные развлечения по-уральски переносятся на другую дату, как и вечеринка на ВИЗе. Купленные билеты остаются действительными», — пишет в своем telegram-канале объединение «Вода и Завод». Помимо этого, пришлось перенести спортивный фестиваль «Стакан и мяч». «Причина очевидна — погодные условия, которые не позволяют провести мероприятие в том виде, в котором мы запланировали», — сообщают организаторы в своей группе в «ВКонтакте». Фестиваль переносится на следующую субботу — 22 июля. Ранее синоптик Алексей Пулин предрек обилие дождей и гроз в Екатеринбурге. По словам синоптика, в Свердловской области образовался циклон, который приведет в регион облили дождей и гроз

Дожди вмешались в планы организаторов екатеринбургских мероприятий на открытом воздухе. Многие стали отказываться от проведения встреч и спортивных соревнований. Об этом сообщают организаторы в своих соцсетях. «Паблик-токи „Язык Эйнштейна“ и водные развлечения по-уральски переносятся на другую дату, как и вечеринка на ВИЗе. Купленные билеты остаются действительными», — пишет в своем telegram-канале объединение «Вода и Завод». Помимо этого, пришлось перенести спортивный фестиваль «Стакан и мяч». «Причина очевидна — погодные условия, которые не позволяют провести мероприятие в том виде, в котором мы запланировали», — сообщают организаторы в своей группе в «ВКонтакте». Фестиваль переносится на следующую субботу — 22 июля. Ранее синоптик Алексей Пулин предрек обилие дождей и гроз в Екатеринбурге. По словам синоптика, в Свердловской области образовался циклон, который приведет в регион облили дождей и гроз