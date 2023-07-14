В Екатеринбурге начали массово отменять мероприятия из-за ливня

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Глюк’oZы в парке Маяковском. Екатеринбург, концерт, парк маяковского, ограждение, люди с зонтами, security, дождь, день молодежи
Многие мероприятия перенесли на фоне обильных осадков Фото:

Дожди вмешались в планы организаторов екатеринбургских мероприятий на открытом воздухе. Многие стали отказываться от проведения встреч и спортивных соревнований. Об этом сообщают организаторы в своих соцсетях.

«Паблик-токи „Язык Эйнштейна“ и водные развлечения по-уральски переносятся на другую дату, как и вечеринка на ВИЗе. Купленные билеты остаются действительными», — пишет в своем telegram-канале объединение «Вода и Завод».

Помимо этого, пришлось перенести спортивный фестиваль «Стакан и мяч». «Причина очевидна — погодные условия, которые не позволяют провести мероприятие в том виде, в котором мы запланировали», — сообщают организаторы в своей группе в «ВКонтакте». Фестиваль переносится на следующую субботу — 22 июля.

Ранее синоптик Алексей Пулин предрек обилие дождей и гроз в Екатеринбурге. По словам синоптика, в Свердловской области образовался циклон, который приведет в регион облили дождей и гроз

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дожди вмешались в планы организаторов екатеринбургских мероприятий на открытом воздухе. Многие стали отказываться от проведения встреч и спортивных соревнований. Об этом сообщают организаторы в своих соцсетях. «Паблик-токи „Язык Эйнштейна“ и водные развлечения по-уральски переносятся на другую дату, как и вечеринка на ВИЗе. Купленные билеты остаются действительными», — пишет в своем telegram-канале объединение «Вода и Завод». Помимо этого, пришлось перенести спортивный фестиваль «Стакан и мяч». «Причина очевидна — погодные условия, которые не позволяют провести мероприятие в том виде, в котором мы запланировали», — сообщают организаторы в своей группе в «ВКонтакте». Фестиваль переносится на следующую субботу — 22 июля. Ранее синоптик Алексей Пулин предрек обилие дождей и гроз в Екатеринбурге. По словам синоптика, в Свердловской области образовался циклон, который приведет в регион облили дождей и гроз
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...