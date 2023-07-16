В ОАК поделились деталями разработки малозаметного истребителя Су-75 17 июля 2023 в 05:03 Размер текста - 17 + Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В России разрабатывают три новые модификации легкого тактического самолета Су-75 Checkmate. Речь идет об одноместной, двухместной и беспилотной версиях. Об этом говорится в серии патентов. Уточняется, что истребителю изменяют форму крыла, фюзеляжа и уменьшают его заметность для радиолокационных средств обнаружения. «Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет работы на тремя новыми модификациями легкого тактического самолета Су-75 Checkmate с измененной формой крыла, фюзеляжа и с уменьшенной заметностью для радиолокационных средств обнаружения: одноместной, беспилотной и двухместной», — передает данные документов ТАСС. Известно, что истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Его боевой радиус составит 3 тыс. километров. Ранее сообщалось, что новая российская ракета показала уникальную точность в ходе спецоперации. Речь шла о ракете Р-37М класса «воздух — воздух». Максимальная дальность такой ракеты составила порядка 300 километров. В России разрабатывают три новые модификации легкого тактического самолета Су-75 Checkmate. Речь идет об одноместной, двухместной и беспилотной версиях. Об этом говорится в серии патентов. Уточняется, что истребителю изменяют форму крыла, фюзеляжа и уменьшают его заметность для радиолокационных средств обнаружения. «Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет работы на тремя новыми модификациями легкого тактического самолета Су-75 Checkmate с измененной формой крыла, фюзеляжа и с уменьшенной заметностью для радиолокационных средств обнаружения: одноместной, беспилотной и двухместной», — передает данные документов ТАСС. Известно, что истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Его боевой радиус составит 3 тыс. километров. Ранее сообщалось, что новая российская ракета показала уникальную точность в ходе спецоперации. Речь шла о ракете Р-37М класса «воздух — воздух». Максимальная дальность такой ракеты составила порядка 300 километров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям