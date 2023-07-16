16 июля 2023

На челябинской трассе в столкновении с грузовиком погибло два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства аварии Фото:

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области при столкновении с грузовиком погибли два человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, еще одному из участников аварии оказывают помощь врачи.

«Водитель „Лада Гранта“ при неустановленных обстоятельствах, допустил занос транспортного средства. В результате он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение со встречной фурой Scania», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что водитель и один из пассажиров отечественной легковушки скончались на месте ДТП. Еще одному из пассажиров понадобилась помощь медиков. Его доставили в больницу Юрюзани.

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На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области при столкновении с грузовиком погибли два человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, еще одному из участников аварии оказывают помощь врачи. «Водитель „Лада Гранта“ при неустановленных обстоятельствах, допустил занос транспортного средства. В результате он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение со встречной фурой Scania», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что водитель и один из пассажиров отечественной легковушки скончались на месте ДТП. Еще одному из пассажиров понадобилась помощь медиков. Его доставили в больницу Юрюзани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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