На челябинской трассе в столкновении с грузовиком погибло два человека

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области при столкновении с грузовиком погибли два человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, еще одному из участников аварии оказывают помощь врачи.
«Водитель „Лада Гранта“ при неустановленных обстоятельствах, допустил занос транспортного средства. В результате он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение со встречной фурой Scania», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что водитель и один из пассажиров отечественной легковушки скончались на месте ДТП. Еще одному из пассажиров понадобилась помощь медиков. Его доставили в больницу Юрюзани.
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