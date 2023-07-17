Челябинцы отменяют поездки в Крым

Челябинцы меняют автомобильные поездки в Крым на билеты в Турцию Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту

Автобусные турфирмы Челябинска и жители отменяют поездки в Крым из-за теракта на мосту. О том, что в июле отменены туры, а поездки в августе под вопросом, URA.RU 17 июля сообщили в туристическом агентстве «Активная жизнь».

«Автобусные туры в Крым на июль отменены. Планирование поездок в августе пока под вопросом», — уточнили URA.RU в турагентстве.

В агентстве «Туры мира» заметили повышение спроса на полеты в Турцию. Там URA.RU объяснили, что рост спроса на отели Турции связан как с терактом на Крымском мосту, так и с затоплением Сочи.

«Популярность отдыха на российских курортах и в Турции равна, но из-за последних событий челябинцы стали узнавать о путевках заграницу чаще. Сегодня утром обратился мужчина с просьбой подобрать тур в Турцию. Изначально в его планах была поездка в Крым на автомобиле», — рассказали URA.RU в «Туры мира».

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля, участок атаковали при помощи надводных беспилотников. По предварительным данным погибло два человека, один пострадал. В МИД РФ заявили, что причастные к ЧП политическое руководство и спецслужбы Украины не уйдут от ответственности.