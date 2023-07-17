Производитель памперсов Libero и туалетной бумаги Zewa покинул российский рынок

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Клипарт. Сургут, туалетная бумага, магазин, zewa
Essity продала свой бизнес российским акционерам Фото:

Шведская компания Essity продала бизнес российским акционерам. Компании принадлежат бренды Zewa (туалетная бумага), Libresse (прокладки) и Libero (памперсы) Об этом сообщили в Минпромторге.

«Производитель брендов Zewa, Libresse и Libero нашел покупателя на российские активы. Шведская Essity передала бизнес местным акционерам», — передает «Коммерсант» заявление Минпромторга. В ведомстве отметили, что такое решение не отразится на ассортименте и стоимости продукции. Перед уходом из России Essity успела построить заводы Ленинградской и Тульской областях.

Отмечается, что названия продукции могут измениться. Также есть и второй вариант: российские акционеры выкупят лицензии на использования первоначальных названий Essity.

После начала спецоперации многие иностранные компании решили покинуть российский рынок, чтобы не попасть под штрафы. Это связано с тем, что страны Запада ввели против России санкции.

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Шведская компания Essity продала бизнес российским акционерам. Компании принадлежат бренды Zewa (туалетная бумага), Libresse (прокладки) и Libero (памперсы) Об этом сообщили в Минпромторге. «Производитель брендов Zewa, Libresse и Libero нашел покупателя на российские активы. Шведская Essity передала бизнес местным акционерам», — передает «Коммерсант» заявление Минпромторга. В ведомстве отметили, что такое решение не отразится на ассортименте и стоимости продукции. Перед уходом из России Essity успела построить заводы Ленинградской и Тульской областях. Отмечается, что названия продукции могут измениться. Также есть и второй вариант: российские акционеры выкупят лицензии на использования первоначальных названий Essity. После начала спецоперации многие иностранные компании решили покинуть российский рынок, чтобы не попасть под штрафы. Это связано с тем, что страны Запада ввели против России санкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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