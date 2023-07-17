Производитель памперсов Libero и туалетной бумаги Zewa покинул российский рынок

17 июля 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Essity продала свой бизнес российским акционерам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Шведская компания Essity продала бизнес российским акционерам. Компании принадлежат бренды Zewa (туалетная бумага), Libresse (прокладки) и Libero (памперсы) Об этом сообщили в Минпромторге. «Производитель брендов Zewa, Libresse и Libero нашел покупателя на российские активы. Шведская Essity передала бизнес местным акционерам», — передает «Коммерсант» заявление Минпромторга. В ведомстве отметили, что такое решение не отразится на ассортименте и стоимости продукции. Перед уходом из России Essity успела построить заводы Ленинградской и Тульской областях. Отмечается, что названия продукции могут измениться. Также есть и второй вариант: российские акционеры выкупят лицензии на использования первоначальных названий Essity. После начала спецоперации многие иностранные компании решили покинуть российский рынок, чтобы не попасть под штрафы. Это связано с тем, что страны Запада ввели против России санкции.

Шведская компания Essity продала бизнес российским акционерам. Компании принадлежат бренды Zewa (туалетная бумага), Libresse (прокладки) и Libero (памперсы) Об этом сообщили в Минпромторге. «Производитель брендов Zewa, Libresse и Libero нашел покупателя на российские активы. Шведская Essity передала бизнес местным акционерам», — передает «Коммерсант» заявление Минпромторга. В ведомстве отметили, что такое решение не отразится на ассортименте и стоимости продукции. Перед уходом из России Essity успела построить заводы Ленинградской и Тульской областях. Отмечается, что названия продукции могут измениться. Также есть и второй вариант: российские акционеры выкупят лицензии на использования первоначальных названий Essity. После начала спецоперации многие иностранные компании решили покинуть российский рынок, чтобы не попасть под штрафы. Это связано с тем, что страны Запада ввели против России санкции.