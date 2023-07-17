Екатеринбург вошел в топ городов с самой дорогой посуточной арендой квартир

18 июля 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Средняя цена на посуточную аренду жилья выросла на 8% Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Екатеринбург занял пятое место в топе городов с самой дорогой посуточной арендой квартир. Такие данные приводит сервис онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру». «Самая низкая средняя цена зафиксирована в Челябинске (2,2 тыс. рублей за сутки), самая высокая — в Санкт-Петербурге (4,7 тыс. рублей за сутки)», — сообщает ТАСС со ссылкой на «Суточно.ру». В Екатеринбурге арендовать квартиру на сутки можно за 3,4 тыс. рублей. На втором месте расположилась Казань со средней ставкой 4,5 тыс. рублей за сутки, следом Москва — 4,2 тыс. рублей, Нижний Новгород — 4,1 тыс. рублей, замыкает пятерку Екатеринбург. При этом аналитики сервиса сообщают, что цены на посуточную аренду жилья в городах-миллионниках за год увеличились на 8%. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге более чем на 30% упали цены на аренду дач, коттеджей и домов в коттеджных поселках. Чтобы жить в домике месяц, свердловчанам придется заплатить 51 тысячу рублей вместо 66,9.

Екатеринбург занял пятое место в топе городов с самой дорогой посуточной арендой квартир. Такие данные приводит сервис онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру». «Самая низкая средняя цена зафиксирована в Челябинске (2,2 тыс. рублей за сутки), самая высокая — в Санкт-Петербурге (4,7 тыс. рублей за сутки)», — сообщает ТАСС со ссылкой на «Суточно.ру». В Екатеринбурге арендовать квартиру на сутки можно за 3,4 тыс. рублей. На втором месте расположилась Казань со средней ставкой 4,5 тыс. рублей за сутки, следом Москва — 4,2 тыс. рублей, Нижний Новгород — 4,1 тыс. рублей, замыкает пятерку Екатеринбург. При этом аналитики сервиса сообщают, что цены на посуточную аренду жилья в городах-миллионниках за год увеличились на 8%. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге более чем на 30% упали цены на аренду дач, коттеджей и домов в коттеджных поселках. Чтобы жить в домике месяц, свердловчанам придется заплатить 51 тысячу рублей вместо 66,9.