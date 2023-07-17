17 июля 2023

Екатеринбург вошел в топ городов с самой дорогой посуточной арендой квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя цена на посуточную аренду жилья выросла на 8% Фото:

Екатеринбург занял пятое место в топе городов с самой дорогой посуточной арендой квартир. Такие данные приводит сервис онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

«Самая низкая средняя цена зафиксирована в Челябинске (2,2 тыс. рублей за сутки), самая высокая — в Санкт-Петербурге (4,7 тыс. рублей за сутки)», — сообщает ТАСС со ссылкой на «Суточно.ру». В Екатеринбурге арендовать квартиру на сутки можно за 3,4 тыс. рублей.

На втором месте расположилась Казань со средней ставкой 4,5 тыс. рублей за сутки, следом Москва — 4,2 тыс. рублей, Нижний Новгород — 4,1 тыс. рублей, замыкает пятерку Екатеринбург. При этом аналитики сервиса сообщают, что цены на посуточную аренду жилья в городах-миллионниках за год увеличились на 8%.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге более чем на 30% упали цены на аренду дач, коттеджей и домов в коттеджных поселках. Чтобы жить в домике месяц, свердловчанам придется заплатить 51 тысячу рублей вместо 66,9.

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Екатеринбург занял пятое место в топе городов с самой дорогой посуточной арендой квартир. Такие данные приводит сервис онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру». «Самая низкая средняя цена зафиксирована в Челябинске (2,2 тыс. рублей за сутки), самая высокая — в Санкт-Петербурге (4,7 тыс. рублей за сутки)», — сообщает ТАСС со ссылкой на «Суточно.ру». В Екатеринбурге арендовать квартиру на сутки можно за 3,4 тыс. рублей. На втором месте расположилась Казань со средней ставкой 4,5 тыс. рублей за сутки, следом Москва — 4,2 тыс. рублей, Нижний Новгород — 4,1 тыс. рублей, замыкает пятерку Екатеринбург. При этом аналитики сервиса сообщают, что цены на посуточную аренду жилья в городах-миллионниках за год увеличились на 8%. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге более чем на 30% упали цены на аренду дач, коттеджей и домов в коттеджных поселках. Чтобы жить в домике месяц, свердловчанам придется заплатить 51 тысячу рублей вместо 66,9.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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