В Нижегородской области спасают баржу с грузом из Пермского края

Проводятся работы по снятию баржи с мели Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сотрудники центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выясняют обстоятельства ЧП с баржей, доставляющей груз из Пермского края в Тверь. Судно, загруженное технической солью из Соликамска, село на мель в Нижегородской области. Сейчас ведутся работы по спасению баржи.

«По предварительным данным 18 июля 2023 года, около 05 часов 30 минут, на реке Волга в районе города Балахна села на мель баржа-7224, буксируемая теплоходом ОК-44, следовавшим по маршруту Соликамск — Тверь с грузом технической соли. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Проводятся работы по снятию судна с мели, выявлена его водотечность», — сообщает telegram-канал Центрального МСУТ СКР.

Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.