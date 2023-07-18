В Нижегородской области спасают баржу с грузом из Пермского края

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Виды города. Пермь, река кама, баржа с песком
Проводятся работы по снятию баржи с мели Фото:

Сотрудники центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выясняют обстоятельства ЧП с баржей, доставляющей груз из Пермского края в Тверь. Судно, загруженное технической солью из Соликамска, село на мель в Нижегородской области. Сейчас ведутся работы по спасению баржи.

«По предварительным данным 18 июля 2023 года, около 05 часов 30 минут, на реке Волга в районе города Балахна села на мель баржа-7224, буксируемая теплоходом ОК-44, следовавшим по маршруту Соликамск — Тверь с грузом технической соли. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Проводятся работы по снятию судна с мели, выявлена его водотечность», — сообщает telegram-канал Центрального МСУТ СКР.

Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Сотрудники центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выясняют обстоятельства ЧП с баржей, доставляющей груз из Пермского края в Тверь. Судно, загруженное технической солью из Соликамска, село на мель в Нижегородской области. Сейчас ведутся работы по спасению баржи. «По предварительным данным 18 июля 2023 года, около 05 часов 30 минут, на реке Волга в районе города Балахна села на мель баржа-7224, буксируемая теплоходом ОК-44, следовавшим по маршруту Соликамск — Тверь с грузом технической соли. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Проводятся работы по снятию судна с мели, выявлена его водотечность», — сообщает telegram-канал Центрального МСУТ СКР. Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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