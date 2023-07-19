Бастрыкин выяснит, почему умер ребенок в больнице Екатеринбурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту смерти четырехлетнего ребенка в больнице Екатеринбурга. Ребенок, предположительно, скончался из-за неверно поставленного диагноза, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК РФ поручил представить доклад о ходе проверки по факту гибели малолетнего в одной из больниц Екатеринбурга. В СМИ сообщается, что ребенок скончался из-за неверно поставленного диагноза», — пишет telegram-канал «Следком». Проверку ведут сотрудники Следственного комитета по Свердловской области.
В городской больнице умер четырехлетний мальчик. По данным «КП-Екатеринбург», он скончался от миокарда (воспаление мышечной ткани сердца — прим. ред.). При этом ребенка лечили от гастрита. Верный диагноз, как пишет издание, не могли выявить неделю.
Журналист URA.RU отправил запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не поступил.
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