19 июля 2023

Бастрыкин выяснит, почему умер ребенок в больнице Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Менингит. Тюменская областная клиническая инфекционная больница. Тюмень, ребенок, палата, дети, больница
Мальчика неделю лечили от гастрита, а у него, предположительно, оказался миокард (архивное фото) Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту смерти четырехлетнего ребенка в больнице Екатеринбурга. Ребенок, предположительно, скончался из-за неверно поставленного диагноза, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ поручил представить доклад о ходе проверки по факту гибели малолетнего в одной из больниц Екатеринбурга. В СМИ сообщается, что ребенок скончался из-за неверно поставленного диагноза», — пишет telegram-канал «Следком». Проверку ведут сотрудники Следственного комитета по Свердловской области.

В городской больнице умер четырехлетний мальчик. По данным «КП-Екатеринбург», он скончался от миокарда (воспаление мышечной ткани сердца — прим. ред.). При этом ребенка лечили от гастрита. Верный диагноз, как пишет издание, не могли выявить неделю.

Журналист URA.RU отправил запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту смерти четырехлетнего ребенка в больнице Екатеринбурга. Ребенок, предположительно, скончался из-за неверно поставленного диагноза, сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ поручил представить доклад о ходе проверки по факту гибели малолетнего в одной из больниц Екатеринбурга. В СМИ сообщается, что ребенок скончался из-за неверно поставленного диагноза», — пишет telegram-канал «Следком». Проверку ведут сотрудники Следственного комитета по Свердловской области. В городской больнице умер четырехлетний мальчик. По данным «КП-Екатеринбург», он скончался от миокарда (воспаление мышечной ткани сердца — прим. ред.). При этом ребенка лечили от гастрита. Верный диагноз, как пишет издание, не могли выявить неделю. Журналист URA.RU отправил запрос в Министерство здравоохранения Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...