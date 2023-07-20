Екатеринбургский торговый центр «Дирижабль» продают

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ТЦ "Дирижабль". Екатеринбург, торговый центр, бутик, тц дирижабль, магазин
Сейчас ТЦ принадлежит бизнесмену Олегу Нейковскому Фото:

Компания «Атлас Актив» застройщика Владимира Городенкера покупает фирмы «Торговый город „Дирижабль“» (управляет одноименным торговым центром) и компанию «Олипс» (владеет «Новомосковским» рынком), принадлежащие Олегу Нейковскому. Сделка согласована Федеральной антимонопольной службой.

«Приобретатель занимается строительством жилых и нежилых зданий, а приобретаемые общества — арендой и управлением торговыми площадями. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на соответствующих рынках», — говорится в сообщении ведомства.

При этом сам Городенкер информацию о том, что скоро завладеет торговым центром не подтверждает. «Это какой-то фейк», — заявил он порталу Е1.ru.

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Компания «Атлас Актив» застройщика Владимира Городенкера покупает фирмы «Торговый город „Дирижабль“» (управляет одноименным торговым центром) и компанию «Олипс» (владеет «Новомосковским» рынком), принадлежащие Олегу Нейковскому. Сделка согласована Федеральной антимонопольной службой. «Приобретатель занимается строительством жилых и нежилых зданий, а приобретаемые общества — арендой и управлением торговыми площадями. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на соответствующих рынках», — говорится в сообщении ведомства. При этом сам Городенкер информацию о том, что скоро завладеет торговым центром не подтверждает. «Это какой-то фейк», — заявил он порталу Е1.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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