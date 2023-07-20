Екатеринбургский торговый центр «Дирижабль» продают

Сейчас ТЦ принадлежит бизнесмену Олегу Нейковскому Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Атлас Актив» застройщика Владимира Городенкера покупает фирмы «Торговый город „Дирижабль“» (управляет одноименным торговым центром) и компанию «Олипс» (владеет «Новомосковским» рынком), принадлежащие Олегу Нейковскому. Сделка согласована Федеральной антимонопольной службой.

«Приобретатель занимается строительством жилых и нежилых зданий, а приобретаемые общества — арендой и управлением торговыми площадями. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на соответствующих рынках», — говорится в сообщении ведомства.

При этом сам Городенкер информацию о том, что скоро завладеет торговым центром не подтверждает. «Это какой-то фейк», — заявил он порталу Е1.ru.