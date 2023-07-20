20 июля 2023

Челябинский бизнесмен незаконно вывез из России нефтепродукты на 73 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, шлагбаум, пограничник, граница, таможенный пост
Предприниматель незаконно вывозил масла в Армению и Казахстан Фото:

В Челябинской области осужден предприниматель, который вывез через госграницу РФ нефтепродукты на общую сумму 73 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Троицкого райсуда региона.

«Осужден директор челябинской компании, который перемещал через границу РФ нефтепродукты — масла, относящиеся к стратегически важным ресурсам, без декларирования, в Армению и Казахстан. Суд признал его виновным по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Бизнесмену назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, которое постановлено считать условным с испытательным сроком на два года», — уточнили в пресс-службе.

Суд установил, что подсудимый в 2017 году приобрел нефтепродукты в России, после чего с поддельными декларациями вывез в Армению на сумму более 26 миллионов рублей. В период с 2018 по 2020 год он вывез масла в Казахстан на сумму более 47 миллионов рублей. Предприниматель вину признал.

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В Челябинской области осужден предприниматель, который вывез через госграницу РФ нефтепродукты на общую сумму 73 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Троицкого райсуда региона. «Осужден директор челябинской компании, который перемещал через границу РФ нефтепродукты — масла, относящиеся к стратегически важным ресурсам, без декларирования, в Армению и Казахстан. Суд признал его виновным по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Бизнесмену назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, которое постановлено считать условным с испытательным сроком на два года», — уточнили в пресс-службе. Суд установил, что подсудимый в 2017 году приобрел нефтепродукты в России, после чего с поддельными декларациями вывез в Армению на сумму более 26 миллионов рублей. В период с 2018 по 2020 год он вывез масла в Казахстан на сумму более 47 миллионов рублей. Предприниматель вину признал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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