Челябинский бизнесмен незаконно вывез из России нефтепродукты на 73 млн рублей

21 июля 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Предприниматель незаконно вывозил масла в Армению и Казахстан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области осужден предприниматель, который вывез через госграницу РФ нефтепродукты на общую сумму 73 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Троицкого райсуда региона. «Осужден директор челябинской компании, который перемещал через границу РФ нефтепродукты — масла, относящиеся к стратегически важным ресурсам, без декларирования, в Армению и Казахстан. Суд признал его виновным по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Бизнесмену назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, которое постановлено считать условным с испытательным сроком на два года», — уточнили в пресс-службе. Суд установил, что подсудимый в 2017 году приобрел нефтепродукты в России, после чего с поддельными декларациями вывез в Армению на сумму более 26 миллионов рублей. В период с 2018 по 2020 год он вывез масла в Казахстан на сумму более 47 миллионов рублей. Предприниматель вину признал.

В Челябинской области осужден предприниматель, который вывез через госграницу РФ нефтепродукты на общую сумму 73 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Троицкого райсуда региона. «Осужден директор челябинской компании, который перемещал через границу РФ нефтепродукты — масла, относящиеся к стратегически важным ресурсам, без декларирования, в Армению и Казахстан. Суд признал его виновным по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда). Бизнесмену назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, которое постановлено считать условным с испытательным сроком на два года», — уточнили в пресс-службе. Суд установил, что подсудимый в 2017 году приобрел нефтепродукты в России, после чего с поддельными декларациями вывез в Армению на сумму более 26 миллионов рублей. В период с 2018 по 2020 год он вывез масла в Казахстан на сумму более 47 миллионов рублей. Предприниматель вину признал.