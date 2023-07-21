Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* подключился к сбору средств на лечение больной раком девочки

Евгений Ройзман перевел 670 тысяч рублей на лечение больной девочки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* (внесен в реестр иностранных агентов) подключился к сбору 5,5 млн рублей для маленькой девочки, у которой обнаружили рак сетчатки глаза. Информация об это появилась в социальных сетях.

«У маленькой Мирославы из Екатеринбурга обнаружили ретинобластому — рак сетчатки глаза. Единственное лечение, которое предложили здесь — удалить глаз. Мама увезла малышку в Израиль, там в клинике провели лечение, пришли к выводу, что прогноз благоприятный, сохранят и глаз, и зрение, но требуется вмешательство и терапия», — передает слова Ройзмана telegram-канал «Колезев» (автор канала Дмитрий Колезев признан иноагентом в РФ). Стоимость операции составляет порядка 5,5 млн рублей.

Экс-мэр Екатеринбурга уже поддержал Мирославу и перевел в копилку 670 тысяч рублей. «Все, что соберется сверх того, будет перенаправлено на спасение других детей», — добавил он. У девочки остались только мать и дед, заменяющий ей отца.

Ранее URA.RU писало, что Евгений Ройзман выплатил штраф по делу о дискредитации ВС РФ. Размер штрафа составил 260 тысяч рублей.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.