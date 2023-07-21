Ирина Текслер приложилась к мощам святой Матроны Московской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина посетила Свято-Симеоновский собор, куда прибыл ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской. О том, что она поклонилась святой, Текслер сообщила 21 июля в своих социальных сетях.

«В Челябинск прибыл ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской. Сегодня я приехала в Свято-Симеоновский собор поклониться Блаженной Матронушке», — написала первая леди региона в своем telegram-канале.

Текслер напомнила, что мощи пробудут в областном центре чуть меньше двух недель. До 2 августа к ним можно приложиться.

Фото: telegram-канал Ирины Текслер

Фото: telegram-канал Ирины Текслер