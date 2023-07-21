Супруга челябинского губернатора причастилась к святым мощам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День Победы. Челябинск, текслер ирина, празднование 9 мая
Ирина Текслер приложилась к мощам святой Матроны Московской Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина посетила Свято-Симеоновский собор, куда прибыл ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской. О том, что она поклонилась святой, Текслер сообщила 21 июля в своих социальных сетях.

«В Челябинск прибыл ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской. Сегодня я приехала в Свято-Симеоновский собор поклониться Блаженной Матронушке», — написала первая леди региона в своем telegram-канале.

Текслер напомнила, что мощи пробудут в областном центре чуть меньше двух недель. До 2 августа к ним можно приложиться.

Фото:
Фото:
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина посетила Свято-Симеоновский собор, куда прибыл ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской. О том, что она поклонилась святой, Текслер сообщила 21 июля в своих социальных сетях. «В Челябинск прибыл ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской. Сегодня я приехала в Свято-Симеоновский собор поклониться Блаженной Матронушке», — написала первая леди региона в своем telegram-канале. Текслер напомнила, что мощи пробудут в областном центре чуть меньше двух недель. До 2 августа к ним можно приложиться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...